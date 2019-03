Bruno is de ouderdomsdeken van ‘De Mol’: “Mijn emotionele reactie vond ik zo raar” Jan Ruysbergh

24 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV De mollenjacht is nu écht begonnen, na de atypische start dit jaar, zonder mol. Dag Allemaal sprak Bruno Hacour (54) nog voor duidelijk was of hij de tweede aflevering had overleefd. Zelf zag hij zich daar alleszins zeker toe in staat: “Vorig jaar wist ik ook al heel snel dat Pieter de mol was.”

Hij mag zich met zijn 54 jaar de nestor noemen van deze editie van ‘De Mol’. Bruno Hacour uit Meldert bij Hoegaarden laat het niet aan z’n hart komen. “Ik voel me helemaal niet oud, zeker als ik vermijd om in de spiegel te kijken. Bij de start van dit avontuur was mijn drive om te winnen dan ook even groot als die van de jongere deelnemers.”

Levenservaring kan ook een troef zijn, natuurlijk.

Voilà, dat denk ik dus ook. Daarbij komt dat ik erg sportief ben, wat m’n leeftijd kan compenseren. En gestresseerd ben ik nooit, alleen gedreven.

Dat valt wel op bij veel kandidaten dit jaar. Iedereen is heel gemotiveerd met het spelletje bezig.

Ik ben al van in het begin een trouwe Mol-kijker en -vanger. Niet altijd met even veel succes, maar vorig jaar zat ik er wel op. Ik had vrij snel door dat het priester Pieter was. Maar bovenal is ‘De Mol’ natuurlijk een unieke ervaring. Met negen onbekenden van verschillende leeftijden een reis maken, deze mensen beter tot heel goed leren kennen en tegelijk een spel spelen, dat heeft me altijd aangesproken.

Wat dacht je in de eerste aflevering toen je hoorde dat er nog geen mol was?

Ik reageerde heel emotioneel. ’t Was raar, want ik dacht eigenlijk dat ik al van alles had opgemerkt en gezien bij de andere kandidaten. (lacht) Vooraf had ik trouwens gehoopt dat ik de mol zou mogen zijn. Ik kan vrij goed liegen, vind ik zelf. En om dan te horen dat je alsnog een kans krijgt om het te worden, dat was zalig.

Waarop moet iemand letten om de mol te ontmaskeren, Bruno?

Op zowat alles: de houding van de kandidaten, hun antwoorden op de vragen, hoe iedereen observeert en met stress omgaat. En of zij ook kunnen genieten ondanks de druk.

‘De Mol’, zondag om 20.00 uur op VIER