Bruid uitgelachen en afgekraakt door eigen moeder: nieuw seizoen ‘Blind Getrouwd Australië’ loopt meteen fout

Net als bij ons is de Australische versie van 'Blind Getrouwd' - daar uitgezonden als 'Married at first sight' - weer aan een nieuw seizoen toe. En net zoals in ons land is het format ook daar ieder jaar een kijkcijferkanon. Hoewel de nieuwe afleveringen pas binnenkort van start gaan, gaf zender Nine Network nu al enkele beelden vrij van het eerste huwelijk . En het moet gezegd: bij deelneemster Connie, die huwt met Chris, lopen de gemoederen meteen hoog op.

Het concept van ‘Blind Getrouwd’ moeten we je wellicht niet meer uitleggen. Twee wildvreemden die gematcht worden en met elkaar in het huwelijksbootje stappen, ook Australië smult ervan. Connie en Chris zijn een van de 20 bruidsparen die dit jaar in ‘Married At First Sight’ zullen verschijnen. In de eerste beelden leren we haar meteen beter kennen: Connie zegt dat ze zich inschreef bij het sociale experiment is omdat ze ‘eenzaam’ is. “Ik voel me eenzaam, echt waar”, zegt ze. “Na een tijdje denk je een beetje, wat is er mis met mij? Elke persoon die ik ontmoet, wil niets van mij weten. Wat doe ik verkeerd?” Ook haar uiterlijk zit Connie dwars. “Ik denk niet dat ik lelijk ben, maar ik denk ook niet dat er iets opvallends aan me is. Ik wil trouwen omdat ik niet langer meer alleen wil zijn.”

Uitgelachen

Het loopt fout wanneer Connie haar moeder en zus vertelt dat ze binnenkort in het huwelijksbootje zal stappen. Connie krijgt geen steun, haar vooruitzichten worden vooral op gelach onthaald. “Je hebt niet eens een vriendje”, schatert haar moeder. Het ging echter van kwaad naar erger toen Connie vervolgens toegaf dat ze niet ‘zomaar’ zal huwen, maar wel met een wildvreemde en dan nog voor heel tv-kijkend Australië. De sfeer sloeg compleet om en Connie’s moeder kon haar minachting niet verbergen. “Als je als moeder je kind hoort vertellen dat ze gaat deelnemen aan een programma dat je niet kan uitstaan, dan maakt dat alles erger. Ik kan dat programma niet verdragen”, riep ze. “Is het een experiment? Ik denk dat het een experiment is dat fout loopt.”

Ook wanneer een producer van de ‘Married At First Sight’ de gemoederen wil bedaren, zegt Connie’s moeder bot wat ze denkt. “Waar ik mij zorgen over maak? Ik denk dat de show iemand behoorlijk kan manipuleren”, zei ze. “Het is net als dit interview - je gaat hier alleen maar stukjes uithalen en uitzenden, je gaat niet precies weergeven wat ik heb gezegd. Dat staat vast.” De moeder beschrijft het programma verder als “dom”, “belachelijk” en “venijnig” en roept haar dochter op om zich terug te trekken. “Je kan hier onderuit komen”, waren haar finale woorden aan Connie.