Broertjes Coppens snuiven chocolade en een piepjonge fan van Adele: An Lemmens kiest favoriete fragmenten uit ‘Beste Kijkers’ BDB

15 juli 2020

22u45

Bron: VTM 0

Chocolade snuiven, daar draaien Staf en Mathias Coppens hun hand niet voor om. In ‘Het Lichaam van Coppens’ onderzochten de broertjes hoe dat precies in z'n werk gaat. En dat leverde grappige tv op, want het experiment is één van de favoriete ‘Beste Kijkers’- fragmenten van An Lemmens. Daarnaast koos de presentatrice nog voor een verbaal gevecht tussen Gers Pardoel en Sean Dhondt in ‘The Voice Kids’ en een schattige, maar piepjonge fan van Adele. Je ziet ‘Allerbeste Kijkers’ van maandag tot donderdag om 21 uur bij VTM en VTM GO.