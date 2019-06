Broers uit ‘Don’t Worry, Be Happy’ zijn blij met inzamelactie, maar: “We konden die 1.500 euro zelf wel betalen” SD

03 juni 2019

16u43

Bron: GvA 4 TV Louis en Hubert, de twee sympathieke broers uit het VIER-programma ‘Don’t Worry, Be Happy’ kregen vorige week te horen dat ze een zware boete van 1.560 euro aan het voedselagentschap zouden moeten betalen, waardoor hun landbouwbedrijfje zou ophouden met te bestaan. Sympathisanten lanceerden al snel een succesvolle crowdfunding-actie, maar dat was onnodig, laten de broers nu weten.

Louis en Hubert kregen vorige week triest nieuws in ‘Don’t Worry Be Happy’. Ze verkopen al hun hele leven zelfgekweekte groenten, puur voor het plezier en als bezigheid. Maar een zware boete van het voedselagentschap dreigt roet in het eten te gooien. Toch is er een lichtpuntje, want vele kijkers wilden hun boete van 1.560 euro betalen. Vlaanderen sprong meteen in de bres en organiseerde een succesvolle crowdfunding-actie. Die leverde al ruim 5.000 euro op.

Maar dat was eigenlijk niet nodig, reageert Hubert nu in Gazet van Antwerpen. “We zijn de gevers dankbaar, maar in feite konden we die 1.500 zelf wel ophoesten”, klinkt het trots. “Het ergste is dat we geen patatten en courgettes meer mogen verkopen. We wonnen er nauwelijks wat aan, maar het was onze hobby. Op ons veld gaan we nu maïs zaaien, want onze btw-nummer hebben we nog altijd.”