Broer van Milow reist voor Canvas-programma ‘De Nomaden’ naar Cambodja SDE

05 oktober 2020

16u58

Bron: Canvas 2 TV De afgelopen maanden stuurde Rudi Vranckx (60) opnieuw z'n ‘Nomaden' op pad: jonge reporters die net als hij willen weten wat er in de wereld gebeurt en waarom. Een van hen - Kris Janssens - richtte z'n camera op de broer van zanger Milow, Lennert Vandenbroeck (34).

Dit seizoen leveren de Nomaden documentaires over Libanon, dat de voorbije tijd om meer dan een reden op zijn grondvesten daverde; over kunstenaars in Cambodja en de erfenis van de Rode Khmer; en over de Verenigde Staten, die meer en meer verdeeld zijn.

In de reportage ‘Een moedige sprong’ - die op 17 oktober wordt uitgezonden - komen we een bekende naam tegen: Lennert Vandenbroeck, de broer van zanger Milow. Hij is een circusartiest uit Leuven en wordt door reporter Kris Janssens uitgenodigd om naar Cambodja te komen. “Het is nogal stoffig”, zegt Lennert bij aankomst. “Alsof je een oude rommelzolder opstapt. Maar dat komt ook symbolisch terug. Het lijkt of we hier zijn teruggekeerd in de tijd”.

Lennert komt een voorstelling maken met een groep jongeren. Hij verzamelt dagelijkse voorwerpen met een verhaal en geeft ze een tweede leven op het podium. Een zak met ingezameld afval wordt een valmat. Een visnet wordt een reuze-springtouw. Terwijl ze samen aan de voorstelling werken, leert Lennert de Cambodjaanse circusartiesten persoonlijk kennen. “Het valt op dat de vaders vaak afwezig zijn”, zegt Lennert, die zelf zijn papa verloor.

‘Nomaden in Libanon, Cambodja en de VS’: vanaf zaterdag 10 oktober in Vranckx om 20u10 op Canvas en via VRT NU.