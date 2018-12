Brody maakt het bont in ‘Ex on the Beach’: “Tja, ik was stomdronken” IDR

09 december 2018

08u00

Eén van de opvallende kandidaten in MTV's 'Ex on the Beach' is Nederlander Brody (27). De man met de opgestoken middelvinger zorgt meteen voor vuurwerk. Hij papt aan met kamergenote Lena, maar eens zij begint te hopen op meer, krijgt hij Angelica in het oog... Met klinkende ambras tot gevolg.

“Ja, Lena was niet blij”, zegt Brody deze week in Tv Familie. “Onze ruzie liep dan ook snel uit de hand en uiteindelijk heb ik Lena’s spullen uit onze kamer gehaald. Ik heb dan ook dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen.”

Voel je je schuldig?

Als ik die beelden terugzie, dan vind ik dat ik overdreven heb. Ik had het anders moeten aanpakken. Maar ik was stomdronken. Had iemand gezegd dat ik aan het overdrijven was, dan had ik misschien wat gedimd. Maar ’t is gebeurd, daar kan ik niets aan veranderen.

En dan moesten jóuw exen nog op het eiland arriveren...

Ja, dit was nog maar het topje van de ijsberg qua drama.

Je kreeg nadien ook de volle laag van de kijkers.

Ik moet toegeven dat ik dat wat onderschat heb. Ik heb heel wat negatieve reacties gekregen en heb daarom onlangs ook de reageer-functie op mijn social media uitgeschakeld. Ik ga dikwijls naar Amsterdam, en daar word ik te vaak herkend of aangesproken. Nou ja, dat komt ook door mijn tattoo’s.

En misschien ook door je crue uitspraken.

Ja, ik heb dingen gezegd die ik beter voor mezelf gehouden had. Zoals in het introductiefilmpje. Op dat moment besefte ik niet dat mijn uitspraken zulke gevolgen zouden hebben.

Heb je spijt van je deelname?

Nee, dat niet. Maar ’t is best confronterend om alles nu terug te zien. Ik had sommige zaken anders moeten aanpakken. Ik wou dat ik mezelf van een betere kant had laten zien, maar helaas...

Hoe is jouw liefdesleven tot nu toe verlopen?

Ik versleet al een paar vriendinnen, maar ’t is niet zo dat ik van het ene naar het andere meisje fladder. Zo ben ik totaal niet.

‘Ex on the Beach’ was geen onverdeeld succes. Misschien kan je herkansen in ‘Temptation Island’?

Da’s echt niets voor mij. Ik zou wel voor het nodige drama kunnen zorgen, maar ik ben geen goede verleider. Ik heb daar het geduld niet voor. (lacht) Als ik een vrouw niet onmiddellijk kan krijgen, dan hoeft het niet. ‘Dancing With the Stars’, dat zou ik wél zien zitten.

Jij staat niet weigerachtig tegenover een mediacarrière?

Ik zou dat wel fijn vinden. Dat ze me dus maar bellen. Hoe rapper, hoe liever. (lachje)