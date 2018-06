Britten willen hun eigen 'Tytgat Chocolat': productiehuis De Mensen verkoopt remakerechten van populaire Eén-reeks IDR

07u24 0 TV 'Tytgat Chocolat', de Eén-reeks over en met mensen met down, krijgt hoogstwaarschijnlijk een Britse remake. Productiehuis Reel One heeft de rechten binnengehaald en probeert de reeks de komende weken te verkopen aan een Britse zender.

In 'Tytgat Chocolat' gaat Jasper (Jelle Palmaerts), een jongeman met het syndroom van Down, aan de slag in een chocoladefabriek. Hij wordt er verliefd op één van z'n collega's: de Kosovaarse Tina (Mira Bryssinck). Wanneer ze plots uitgewezen wordt, onderneemt Jasper samen met zijn vrienden een avontuurlijke reis om haar terug te vinden. De reeks was bij ons vorig najaar te zien op Eén. 'Tytgat Chocolat' is een samenwerking van productiehuis De Mensen en Theater Stap, een gezelschap dat werkt met acteurs met een mentale beperking. En nu willen de Britten dus hun eigen versie. Het Canadees-Britse productiehuis Reel One heeft net de remakerechten van De Mensen gekocht. "We weten het zelf nog maar pas", zegt Pieter Van Huyck, hoofd Fictie van De Mensen. "Laat het wel duidelijk zijn: momenteel zijn we nog niet zeker of de reeks er ook effectief komt. Al is het feit dat de remakerechten verkocht zijn al een grote stap in de goede richting. Ook is het zo dat een producent die zulke rechten koopt, doorgaans al heeft afgetast of er een markt voor is."

Gezocht: schrijver

De komende weken zal Reel One de reeks proberen te pitchen bij verschillende Britse zenders. Daarnaast zijn ze ook volop op zoek naar een schrijver voor de Engelstalige versie. Wat wel al zeker is, is dat er opnieuw samengewerkt zal worden met een inclusief theatergezelschap. Daar heeft Reel One immers al het Noord-Londense Chickenshed voor aangetrokken, een toonaangevend toneelhuis dat al veertig jaar bestaat en uitstekende producties aflevert. "Het was onze grote wens dat er opnieuw zou gewerkt worden met een gezelschap zoals Theater Stap", aldus Van Huyck. "Wij hebben een fantastische samenwerking gehad met hun acteurs en begeleiders. Zij weten echt hoe je acteurs met een mentale beperking het best kan coachen. Die continuïteit willen we bewaren."

Duur genre

Recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk toonde aan dat mensen met een beperking te weinig aan bod komen in de tv-sector. Zij maken 18% uit van de Britse bevolking, maar maken slechts voor 6,5% de dienst uit voor de camera. Achter de schermen gaat het om 5,5%. Dat er voor een reeks als 'Tytgat Chocolat' dus interesse is, hoeft niet te verbazen. "Maar ik denk niet dat dat het enige is dat heeft meegespeeld", zegt Van Huyck. "Als je als zender vandaag de dag in een duur genre als fictie investeert, dan hoop je vooral dat het een kwalitatief hoogstaande reeks is. Voor ons is dit uiteraard een goeie zaak. En wij hopen natuurlijk dat, als die remake er komt, er respectvol wordt omgesprongen met het origineel."