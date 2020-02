Britse tv-presentator komt na 27 jaar huwelijk uit de kast: “Pijnlijk voor mijn vrouw en dochters” MVO

07 februari 2020

14u32

Bron: ANP 0 TV Philip Schofield, de Britse tv-presentator van ochtendshow ‘This Morning’ op zender ITV, outte zich vrijdag als homoseksueel. Schofield, al 27 jaar getrouwd met zijn vrouw Stephanie, doet dat in een bericht op zijn Instagramstory.

“Met de kracht en de steun van mijn vrouw en mijn dochters ben ik in het reine gekomen met het feit dat ik gay ben”, schrijft Schofield in een lang bericht over zijn coming-out. “Dit is iets dat thuis veel hartverscheurende gesprekken heeft opgeleverd. Ondanks hun verwarring heeft mijn familie me geprobeerd op te vrolijken. Toch kan ik nog steeds niet slapen en zijn er best een paar donkere momenten geweest.”

Schofield, die onder meer ‘Dancing On Ice’ presenteert, weet wel dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. “Het voelt goed om gay te zijn en om dat te vieren. Ja, ik voel pijn en verwarring, maar dat is alleen vanwege de pijn die ik mijn familie aandoe. (...) Dit komt vast als een verrassing, dat begrijp ik. Maar door hiermee om te gaan en door eerlijk te zijn, hoop ik dat ik rust in mijn hoofd kan vinden en vooruit kan kijken.”