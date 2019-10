Britse realityshow zet kandidaten voor verscheurende keuze: “Word vegetariër, of eet je huisdier op” MVO

17 oktober 2019

10u00

Bron: The Guardian 0 TV ‘Meat The Family’, een Britse realityshow waarin gezinnen voor een hartverscheurende keuze worden gezet, gaat vlot over de tongen. Men krijgt een schattig boerderijdier om voor te zorgen. Maar na drie weken moeten ze beslissen: ofwel worden ze vegetariër, ofwel moeten ze hun nieuwe huisdier opeten.

De deelnemende gezinnen, vaak met kinderen, weten op voorhand niet exact waar ze aan beginnen. Ze denken dat ze voor het dier moeten zorgen om bij te leren over de dieren die we normaal gezien zouden opeten. Er vloeien dan ook veel tranen wanneer ze dé ultieme vraag voorgeschoteld krijgen.

De logica achter het sociale experiment is simpel: “Hou je genoeg van het dier om je levensstijl aan te passen? Krijgt vlees eten een andere betekenis als je een gezicht en een naam op het dier kan plakken? En, zo ja, moet je dan nog wel vlees eten?’ Bedenkster Daniela Neumann is duidelijk: “Hoe kan je thuis je hond knuffelen terwijl je een ander dier in de oven schuift?”

Na drie weken met kleine varkentjes, kalfjes, schapen, kippen of geitjes, zijn de fervente vleeseters in het gezin veel minder geneigd om hun dier naar het slachthuis te sturen. Want dat is het gruwelijkste van de zaak: als ze ervoor kiezen om vlees te blijven eten, moeten ze ook het dier waarvoor ze al die tijd gezorgd hebben naar binnen spelen.

‘Meat The Family’ komt vanaf volgend jaar op tv.