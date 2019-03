Britse presentatrice wint rechtszaak van 1,3 miljoen euro tegen belastingdienst dankzij absurd pleidooi TDS

21 maart 2019

15u25

Bron: BBC 0 TV De Britse ‘Daybreak’-presentatrice Lorraine Kelly (59), een bekend gezicht in Groot-Brittannië, heeft een miljoenenzaak gewonnen tegen de Britse belastingdienst. Die hadden meer dan 1,3 miljoen euro teruggevorderd omdat Lorraine geen belastingen zou betaald hebben op het inkomen dat ze van zender ITV heeft ontvangen. De presentatrice gaat nu echter vrijuit, en dat heeft ze te danken aan haar opvallende pleidooi.

De tv-presentatrice zit al sinds 2016 verwikkeld in een rechtszaak met de belastingdienst. Omdat ze geen belastingen zou betaald hebben op de inkomsten die ze van zender ITV (die haar meer dan 1 miljoen euro per jaar betaalt, red.) heeft ontvangen, kreeg ze een terugvordering van ruim 1,3 miljoen euro in de bus.

Zopas raakte evenwel bekend dat Lorraine Kelly de rechtszaak heeft gewonnen. En dat heeft de presentatrice te danken aan haar advocaat, die met een verassend pleidooi de mening van de rechter wist om te buigen. Zo zou Kelly destijds haar contract getekend hebben als freelancer, en niet als werknemer van de zender, terwijl de belastingdienst beweert dat ze vast in dienst was. Bovendien zette Lorraine “een vriendelijke, sociale en fijne persoonlijkheid” op als masker, en “verscheen ze niet als zichzelf op tv”.

Typetje

“We moeten duidelijk stellen dat mevrouw Kelly een entertainer is, en dat ze het typetje ‘Lorraine Kelly’ vertolkt wanneer ze live op tv te zien is. Ze kan de gesprekken die ze doet met de gasten niet leuk vinden, ze kan het eten dat ze proeft tijdens de show niet lekker vinden, of ze kan de film die ze net moest bekijken niet goed vinden. Dat zijn de momenten waarop ze haar toneeltje opvoert.”

De jury ging mee in dat verhaal, en oordeelde dat Lorraine Kelly inderdaad een entertaining-lady is, die bovendien haar eigen baas is. Door het vonnis wordt ze vrijgesteld van de eis van de belastingdienst, en moet ze zich enkel houden aan de belastingvoorschriften voor zelfstandigen, en niet voor bedienden.