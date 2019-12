Britse openbare omroep BBC gaat meer mensen met een beperking tonen MVO

03 december 2019

18u58

Bron: ANP 0 TV De BBC komt met een aantal nieuwe shows en series waarin mensen met een beperking centraal staan. De Britse omroep start ook een programma om meer mensen met een handicap te werven voor jobs achter de schermen.

Correspondent Frank Gardner, die in een rolstoel zit sinds hij in 2004 werd neergeschoten bij een aanval van al-Qaida, gaat voor de omroep een film maken over zijn persoonlijke ervaring en sportjournalist Alex Brooker, die een been mist en misvormde handen heeft, gaat het programma ‘Disability And Me’ presenteren. Ook maakte de BBC bekend dat het meer kandidaten met een beperking zal opnemen in programma’s als ‘Celebrity Mastermind’ en comedyshow ‘Would I Lie To You?’.

Een woordvoerder van de omroep laat op de eigen site weten dat de televisiewereld niet altijd genoeg heeft gedaan om mensen met een beperking een kans te geven en daarmee veel talent is misgelopen. “We willen de lat voor altijd hoger leggen, zowel voor mensen achter de schermen als voor de camera.”

De BBC heeft eerder toegezegd dat in 2022 het personeelsbestand voor 12% moet bestaan uit mensen met een handicap. Eerder dit jaar was dat percentage volgens de omroep 10,4%.