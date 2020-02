Britse ‘Love Island’-presentatrice Caroline Flack (40) onverwachts overleden Redactie

15 februari 2020

20u09

Bron: AD 0 TV De Britse presentatrice Caroline Flack, onder meer bekend van ‘Love Island’ en ‘The X Factor’, is vandaag op 40-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie laten weten aan De Britse presentatrice Caroline Flack, onder meer bekend van ‘Love Island’ en ‘The X Factor’, is vandaag op 40-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie laten weten aan The Sun

Het bekende tv-gezicht zou levenloos zijn gevonden in haar Londense appartement.



Flack kwam de afgelopen maanden in het nieuws omdat ze haar vriend, model Lewis Burton (27), zou hebben mishandeld. De presentatrice zou hem ernstig hebben verwond door met een lamp op zijn hoofd te slaan terwijl hij sliep. Flack ontkende de beschuldigingen afgelopen december, maar nam wel ontslag bij het in Engeland enorm populaire realityprogramma Love Island.



Haar vriend wilde volgens Britse media niet dat de lokale autoriteiten Flack zouden vervolgen. Hij sprak volgens The Guardian van een ‘heksenjacht’ na haar arrestatie, die groot werd uitgemeten in de pers. Caroline zou volgende maand weer voor de rechter verschijnen.



Tot die tijd mocht ze geen contact hebben met haar vriend, die haar gisteren op Instagram nog een fijne Valentijnsdag wenste. ‘Ik hou van je’, schreef hij bij een foto van zichzelf en Flack.



Caroline was een bekende naam in eigen land, bijvoorbeeld dankzij het presenteren van talentenjacht ‘The X Factor’ in 2015. Een jaar eerder won ze het twaalfde seizoen van de populaire dansshow ‘Strictly Come Dancing’.