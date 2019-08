Britse journalist volgt in de voetsporen van Bo Van Spilbeeck en gaat nu als vrouw door het leven KD

18 augustus 2019

07u24 5 TV De Britse journalist Paolo Bandini (36) is niet meer. De reporter is uit de kast gekomen als transgender en gaat voortaan als Nicky Bandini door het leven. Dat maakte ze zelf bekend via Twitter. De Vlaamse journaliste Bo Van Spilbeeck, die het Nicky voordeed, reageert enthousiast op het nieuws.

“Mijn naam is Nicky Bandini. Jullie kennen me wellicht als Paolo Bandini, want onder die naam werk ik al dertien jaar als journalist”, begint de transgender haar video, waarna ze duidelijk maakt net uit de kast te zijn gekomen in haar eigen omgeving. “Nu doe ik het ook publiekelijk als journalist. Verder verandert er niets aan mijn werk. Ik zal het Italiaans en Europees voetbal blijven verslaan, zoals in het verleden”, klinkt het nog. Nicky hoopt ook een voorbeeld te zijn voor anderen die met dergelijke gevoelens worstelen. “Sportjournalistiek is niet de meest gastvrije plek voor wie niet hetero is.” Ze wijst daarbij aan het gebrek van homoseksuele voetballers in de hoogste klassen.

De coming-out doet denken aan die van Bo Van Spilbeeck. De VTM-journaliste ging jarenlang als Boudewijn door het leven, maar kwam begin 2018 als transgender uit de kast. Dat het nieuws van Nicky niet aan haar voorbij gaat, liet Bo weten op Twitter. “Welkom aan een nieuwe zus”, reageerde ze op de coming-out video van de reporter.

Welcome to a new sister #nickybandini 👍😊❤️ https://t.co/sTT1SmwkQo Bo Van Spilbeeck(@ bovanspilbeeck) link