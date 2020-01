Brits nieuwsanker ontslagen na racistische tweet MVO

29 januari 2020

20u12

Bron: Metro 1 TV Nieuwsanker Alastair Stewart (67) moet de Britse zender ITV verlaten nadat hij een racistische tweet postte. Dat schrijven verschillende Britse media. De man was veertig jaar in dienst.

Hij maakte dat nieuws zelf bekend in een statement. Naar eigen zeggen besloot hij om bij ITV weg te gaan na “een paar slechte beslissingen” te hebben gemaakt. De man lag namelijk onder vuur omdat hij een racistische tweet de wereld in stuurde. Hij refereerde naar een zwarte man, Martin Shapland, als ‘een aap’. Volgens insiders kreeg Stewart de keuze om zelf op te stappen. Als hij dat niet deed, zou hij ontslagen worden. De ITV-veteraan besloot dus om de eer aan zichzelf te laten.

De tweet ging viraal nadat Shapland de boodschap opnieuw deelde via zijn eigen Twitter-account. “Dit is een ITV nieuwsanker die mij een aap noemt, met Shakespeare als vermomming.” Stewart gebruikte namelijk een rijmpje van de bekende dichter Shakespeare om zijn boodschap over te brengen.

De twee hadden al een tijdje een online ruzie over de financiële verhouding tussen de belastingbetaler en het Britse koningshuis. “Het was een ondoordachte beslissing waar ik veel spijt van heb”, aldus Stewart. “Ik vond het een voorrecht om veertig jaar lang nieuws naar uw huiskamer te brengen.”

ITV reageerde nog niet op zijn vertrek.