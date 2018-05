Brievenrecord voor 'Boer zoekt vrouw - De wereld rond' DBJ

02 mei 2018

16u41 2 TV Maar liefst 1502 vrouwen schreven een brief naar een van de boeren van het nieuwe seizoen van 'Boer zoekt vrouw'. Nooit eerder waren dat er meer.

Voor het eerst in de geschiedenis van 'Boer zoekt vrouw' gaan vijf boeren in het buitenland op zoek naar een Vlaams meisje. Een nieuwe formule die aanslaat, want nooit eerder schreven meer vrouw zich in. De boeren die zich openstellen voor een nieuwe liefde zijn honingwijnboer Bjorn (28) uit Canada, cowboy Jan (29) uit Australië, melkveeboer Jeroen (27) uit Duitsland, olijfboer Manu (53) uit Zuid-Afrika en zorgboer Jitse (22) uit Noorwegen.

Gisterochtend landde de laatste boer in België en gisteravond gingen de eerste opnames met alle boeren samen reeds door. Alle briefschrijfsters kregen immers de kans hun brief of pakje persoonlijk aan ‘hun’ boer te overhandigen.

'Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond' wordt dit najaar uitgezonden.