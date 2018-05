Brievenmeisje Wendy Van Wanten keert even terug naar De PinUp Club MVO

16 mei 2018

Wendy Van Wanten is alom bekend voor haar rol als brievenmeisje in het erotisch programma 'De PinUp Club'. Gezien Gert en James haar op bezoek kregen maakten ze van de gelegenheid gebruik om haar een brief te laten voorlezen.