Brengt zware blessure het ‘Dancing with the Stars’-avontuur van Evy Gruyaert in gevaar? KDL

03 oktober 2019

16u35

Bron: VIER 1 TV De repetities van ‘Dancing with the Stars’ eisen hun tol na enkele weken en dat heeft Evy Gruyaert afgelopen dinsdag tijdens haar training aan den lijve ondervonden: bij een dansbeweging schoot haar knie uit de kom.

Evy maakte het nieuws zonet zelf bekend tijdens haar radioshow op Nostalgie: “Mijn lichaam heeft de automatische reflex gehad om de knie meteen terug in de juiste positie te duwen, maar ik heb wel nog pijn en er zit ook heel wat vocht in mijn knie. Ach, shit happens, zeker? Ik wil er wel alles aan doen om er snel terug te staan”, vertelt Evy. Aan motivatie is er geen gebrek, maar het is nog maar de vraag of de knie van Evy voldoende hersteld zal zijn om te dansen. De eerste diagnoses voorspellen alvast niet veel goeds.

Haar danspartner Frank was er ook bij op dat moment: “Ik ben in eerste instantie enorm geschrokken. Ze heeft dit jaren geleden ook meegemaakt met haar andere knie en ze heeft toen enorm lang moeten revalideren. Ironisch genoeg hebben we tijdens onze repetities haar ‘slechte’ knie altijd proberen te ontlasten. Maar nu is het dus raak in haar andere knie ... Geen idee wat de komende dagen zullen brengen.”

Het zit Evy niet mee de laatste weken: in aanloop naar de tweede aflevering van ‘Dancing with the Stars’ zat ze er fysiek en mentaal al even door en migraine-aanvallen staken toen de kop op. Nu zit ze ook nog eens met een stevige blessure aan de knie.