Brenda uit ‘Down the Road’ maakt zich zorgen over corona: “Bang voor familie in Italië” Redactie

02 april 2020

14u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV De Limburgse Brenda (26) heeft het hart op de tong, zoveel is zeker. Dat blijkt ook wanneer TV Familie met haar terugblikt op haar avonturen in ‘Down the Road’ op Eén. “Chapeau voor Dieter Coppens en begeleidster Saar, hoor”, zegt ze in het weekblad. “Want wij waren zeker niet de gemakkelijkste groep om mee op reis te gaan!”

Voor Brenda is het een uitgemaakte zaak: dankzij ‘Down the Road’ kon ze haar absolute droomreis maken. “Vooral omdat het zo’n avontuur was”, zegt ze in TV Familie. “Ik heb zoveel leuke, geweldige, spannende dingen mogen doen. En ik heb nieuwe vrienden voor het leven gemaakt, absoluut! Niet alleen Gitte, Sophie, Stijn, Jaimie en Peter. Maar ook Saar en Dieter.”

Je bent ook een paar keer erg bang geweest, niet? Vooral als er paarden en muilezels in de buurt waren...

Welja, ik weet niet hoe het komt, maar ik ben altijd al bang geweest voor paarden. Misschien omdat ze zo groot en ‘hobbelig’ zijn? Ik weet het niet... Want ik hou nochtans van dieren, hoor. Konijnen, dolfijnen en vlinders vind ik magisch. En ik ben ook gek op onze kat thuis. Gizmo heet die. Zo’n schatje!

Even was je verliefd in ‘Down the Road’. Maar Jaimie koos uiteindelijk voor Sophie. Erg?

Goh... In het begin vond ik dat wel erg, ja. Dat heeft even geduurd. Maar nu is dat helemaal over. Méér nog: ik vind Jaimie en Sophie een heel mooi koppel en ik wens hen alle geluk toe!

Heb jij ondertussen een vriendje?

Nog niet, nee. Ik ben nog steeds op zoek. Het liefst wil ik een jongen hier uit de buurt.

Jouw pluspapa is nogal streng wat jongens betreft, hé...

Ja, ik heb dat ook gelezen, maar dat klopt niet. Dat hebben die andere boekjes fout geschreven. Het is niet mijn pluspapa die zo overbeschermend is. Wel mijn papa.

Heb jij hem en je mama er al van kunnen overtuigen dat je best zelf beslissingen kan nemen? Bijvoorbeeld door wat ze van jou hebben gezien in ‘Down the Road’?

Ik denk het wel, ja. Ik wil trouwens heel graag zelfstandig wonen. Maar mijn mama zegt dat er eerst plaats voor mij moet zijn om dat te kunnen doen, zie je. Ik heb namelijk toch nog wat begeleiding nodig. Helaas zijn er overal lange wachtlijsten om op die manier alleen te kunnen gaan wonen. Ik zal dus nog even geduld moeten oefenen. Nu, ik heb het thuis heel goed, hoor.

Jouw mama is Italiaanse. Heb jij je goedlachse en vurige karakter van haar?

Ja ja, ik ben net zo’n Italiaanse furie als mama. Ik kan heel vrolijk en vriendelijk zijn. Maar maak me niet kwaad, hé. Want ik kan net zo goed boos en koppig zijn. Je kan aan mij altijd direct zien hoe ik mij voel. En da’s typisch Italiaans, hé.

Hoe is het met jouw familie in Italië? Want het coronavirus slaat daar al een hele tijd hard toe.

Ja, dat is zo. En ik ben wel wat ongerust. We hebben veel familie in Rome en op Sicilië. En ze hebben daar heel veel problemen. Gelukkig is er nog niemand ernstig ziek van onze familie. Maar die corona zorgt voor nog andere problemen...

In welke zin?

Wel, de ouders van alle deelnemers van ‘Down the Road’ waren overeengekomen om nog eens af te spreken. Een soort van reünie, snap je. In april zouden we allemaal naar Jaimie aan zee gaan. Maar ja, dat kan nu natuurlijk niet doorgaan, met die corona. Zo spijtig, zeg...

Kan jij je dagen nu goed vullen? Want normaal gezien doe je aan karate en hiphop, niet?

Ja! Met karate kan ik me goed uitleven. Ik doe dat heel graag en ik neem ook deel aan tornooien in het buitenland en zo. Ik heb karate geleerd omdat ik me wil kunnen verdedigen. En dat lukt, hoor! Hiphoppen, dat doe ik bij mijn mama. Zij geeft dansles en dus ook hiphop. Ik vind die muziek zó cool! Maar ik hou ook wel van andere muziekstijlen.

Wat vind je eigenlijk van Dieter Coppens? Is hij zo leuk en lief als je vooraf dacht?

Oh, Dieter is héél lief! Maar dat is Saar ook, hoor. Dieter moest wel veel geduld met ons hebben, amai. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Want wij waren niet zo’n makkelijke groep, denk ik. Wij waren best een pittige bende met al die emoties en zo.

Wat wil je graag bereiken in het leven?

Vooral: zo snel mogelijk zelfstandig kunnen leven. En mijn allergrootste stiekeme droom, dat is eens meespelen in ‘Familie’. Zoals Gitte van ‘Down the Road’ een paar jaren geleden heeft gedaan, met Jacky Lafon. Dat zou geweldig zijn!

