Breekt huisarts in opleiding vrijdag het vijf jaar oude 'Blokken'-record? DBJ

06 juni 2018

15u25 1 TV Blokken-fans zitten al enkele dagen op het puntje van hun stoel. De 25-jarige Ewout, huisarts in opleiding, is aan een indrukwekkende zegereeks bezig. Als hij tot en met vrijdag in de quizarena van Ben Crabbé kan standhouden én in die aflevering ook het finalewoord achterhaalt, dan verbetert Ewout het vijf jaar oude Blokken-record van Saar Bossuyt.

In zijn eerste aflevering overtroefde Ewout topspeler Yannick Kapinga uit Leuven. Yannick speelde al voor de achtste keer toen hij het opnam tegen Ewout. Intussen wist Ewout zelf al acht afleveringen te winnen en is hij vastberaden op weg om het record van Saar Bossuyt aan te vallen. In september 2013 slaagde Saar erin om maar liefst 11 afleveringen af te dwingen. Ze strandde in haar 11e finale nadat ze het achtletterwoord ‘buikdans’ niet vond.

Dat finalespel lijkt Ewout alvast op het lijf geschreven. De afgelopen dagen had hij meestal aan de tip en één letter voldoende om het woord te vinden. Met zijn negende deelname vanavond zet Ewout sowieso al de sterkste zegereeks van het huidige 'Blokken'-seizoen neer. Goed voor een plaats in de top 10 van strafste kandidaten. Het record werd al sinds 2013 niet geëvenaard.