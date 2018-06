Breekt geneeskundestudent Ewout het 'Blokken'-record? DBJ/SD

07u23 0 TV De 'Blokken'-fans zitten al enkele dagen op het puntje van hun stoel. De 25-jarige Ewout Leys, huisarts in opleiding, is aan een indrukwekkende zegereeks bezig. Vanavond neemt hij voor de tiende keer deel en daarmee heeft hij bijna het record van elf deelnames beet.

Er lijkt geen houden aan: gisterenavond won de sympathieke Ewout zijn negende aflevering. Dat betekent dat hij sowieso in de top vijf van beste spelers aller tijden zit. Als hij tot en met morgen in de quizarena van Ben Crabbé kan standhouden én in die aflevering ook het finalewoord achterhaalt, dan verbetert hij het vijf jaar oude 'Blokken'-record van Saar Bossuyt. In september 2013 slaagde zij erin om liefst 11 afleveringen af te dwingen. Ze strandde toen ze het achtletterwoord 'buikdans' niet vond.

Dat finalespel lijkt Ewout op het lijf geschreven. Tot nu toe had hij meestal aan de tip en één letter genoeg om het woord te achterhalen. Een echte kwisser wil hij zichzelf evenwel niet noemen. “Ik heb wel altijd een gezonde interesse gehad voor weetjes en ik neem altijd de krant door en de nieuwssites. Maar ik heb geen lijst van achtletterwoorden om mezelf vooruit te helpen in de Blokken­finale”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Omdat Ewout al in zijn eerste van twee jaar vervolgopleiding als huisarts zit, heeft hij al consultaties met patiënten. “Ik word constant over Blokken aangesproken, de gesprekken tussendoor gaan over bijna niets anders.”