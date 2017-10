Brecht Dejaegere in de bres tegen pesten met filmpje 14u20 1 CN TV Profvoetballer Brecht Dejaegere (AA Gent) is de ambassadeur van een campagne tegen pesten en voor vriendschap van Cartoon Network en jongerenorganisatie Awel. "Soms is er iemand die de boel verpest of anderen uitsluit. Daarom is het belangrijk om een vriend te zijn", zegt Dejaegere in het filmpje.

Via verschillende platformen geeft de campagne tips en advies over wat kinderen, leerkrachten en ouders kunnen doen wanneer ze in aanraking komen met pesten, of over hoe ze een hechte groep kunnen vormen.



"Gepest en uitgesloten worden is vandaag nog altijd een probleem, waar bijna alle kinderen tijdens hun schooltijd mee te maken krijgen. En dat is niet oké", luidt de boodschap. Zo is dat!