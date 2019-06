Breaking: Jon Snow biedt excuses aan voor seizoen 8 ‘Game of Thrones’ SD

13 juni 2019

17u10

Bron: Eating Things 27

Maar niet echt... De mensen achter Eating Things zetten al enkele maanden klassieke film- en seriescènes naar hun hand op hun Instagramkanaal (eatingthings_). Zo zagen we al een net iets andere versie van o.a. ‘Jurassic Park’ en ‘Titanic’. In deze video hebben ze Jon Snow, door middel van deepfake, zijn excuses laten aanbieden voor het omstreden 8e seizoen van ‘Game of Thrones’. Dat werd uitgespuwd door verschillende fans van de epische serie. Die kunnen nu op beide oren slapen, aangezien de gehele cast het script van seizoen 8 in brand steekt.

Meer Eating Things? Ze zijn te vinden op Instagram en YouTube.