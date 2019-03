Bram Verbruggen is al één maand weerman: "Ja, ik heb al liefdesverklaringen gekregen" Redactie

09 maart 2019

00u00 0 TV De eerste maand als weerman op Eén zit erop voor Bram Verbruggen (32). In tegenstelling tot zijn collega's Frank en Sabine draagt hij nog steeds een achternaam - ook al was het een topmaand. Weinig Atlantische storingen, veel zon. Ook figuurlijk. Wij mogen dat zeggen, Bram niet. Neutraliteit is het hoogste goed voor een weerman. "Spreken over aangenaam weer: dat hebben Frank en Sabine mij al afgeleerd."

Wat Bram zichzelf al heeft afgeleerd, is zijn ploegmaats van wielertoeristenclub Forza Squadra vertellen dat ze hun regenjas mogen thuislaten voor een rit langs de oevers van de Demer in Vlaams-Brabant. Want het onvoorspelbare - met name regen - geschiedde onlangs, gevolgd door banbliksems en een frontale depressie voor de portemonnee van de weerman. "Een uur lang heb ik het mogen horen: dat we kletsnat waren geworden terwijl ik droog weer had voorspeld. En daarna nog de eerste tournee mogen geven."

