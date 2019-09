Bram en Irina tillen dansact naar een hoger niveau in ‘Belgium’s Got Talent’: “We hebben de halve wereld gezien, nu is het tijd voor België” DBJ

20 september 2019

00u00 0 TV De meest indrukwekkende act in 'Belgium's Got Talent' vanavond komt ongetwijfeld van Vilja Duo. Zonder enige bescherming laten Bram (35) en Irina (42) zich tot in de nok van de Antwerpse Stadsschouwburg hijsen voor een acrobatische dansact die de jury met verstomming slaat. "We hebben met het dansen de halve wereld gezien, nu is het tijd voor België", aldus het duo.

Met open mond en ingehouden adem zit de vierkoppige 'Belgium's Got Talent'-jury vanavond naar boven te kijken wanneer Bram - ondersteboven hangend - Irina omhoogtrekt. Wat volgt, is een elegante, acrobatische balletact op een paar meter boven het podium. "Het leek wel alsof jullie zweefden", zegt jurylid Dan Karaty achteraf. "Jullie act is zo onwaarschijnlijk moeilijk, maar jullie laten het eruitzien alsof het niets is." Ook Stan Van Samang blaast van verbazing. "Ik kan hier uren naar blijven kijken, het is onwaarschijnlijk knap."

De twee acrobaten zijn al negen jaar samen en leerden elkaar kennen toen Bram moest invallen als prins in een dansvoorstelling, waarin Irina de Schone Slaapster speelde. "We moesten elkaar kussen en sindsdien zijn we ook in het echt een koppel", lacht Bram. "Voor mij was het liefde op het eerste gezicht", zegt Irina. "Ik vond hem meteen aantrekkelijk met zijn blauwe ogen en sterke armen, maar vooral zijn rustgevende stem trok me aan."

Opleiding in Rusland

Bram en Irina hebben echter een volledig andere achtergrond. Hij is een voormalige LO-leerkracht uit Antwerpen, de Russische Irina volgde een balletopleiding in Sint-Petersburg. "Al sinds mijn 7 jaar train ik minstens 4 keer per week. Het ging er heel gedisciplineerd aan toe, een les missen omwille van een verjaardagsfeestje met vriendjes was bijvoorbeeld compleet uit den boze." Bram begon pas op zijn 18de met dansen. "Het duurde even voor ik wist wat ik echt wilde, maar pas toen ik alleen nog maar danste, was ik echt gelukkig. Het dansen heeft me de wereld rondgebracht. Ik heb opgetreden in Londen, Parijs, Amsterdam, Toulouse en Berlijn, maar was ook een tijdje aangesloten bij een vast balletgezelschap in Oostenrijk, waar ik iedere dag voor 1.500 man optrad."

Irina geeft momenteel nog les in een dansschool, maar haar tijd gaat, net zoals bij Bram, voornamelijk naar Vilja Duo. "We trainen zo'n 6 à 7 uur per dag", zegt Bram. "Krachttraining, balletles, de choreografie in elkaar steken... Het is erg tijdrovend. We hebben de halve wereld gezien met het dansen, en willen nu eindelijk hier tonen wat we kunnen."

Mochten Bram en Irina vanavond doorgaan naar de volgende ronde, dan hebben ze nog veel meer achter de hand. "Eerder té veel", klinkt het. "We dansen niet alleen ballet, maar ook moderne dans, jazz en zelfs tango. Bij ons zal er echter ook altijd een acrobatisch gedeelte in zitten. We hopen dat net die combinatie ons uniek maakt."

Dubbele hernia

Aan de 50.000 euro die klaarligt voor de winnaar denkt het koppel nog niet. "We willen gewoon zo lang mogelijk op het podium blijven staan", zeggen ze. "Enkele jaren geleden ging ik tijdens een voorstelling met Hans Klok (de beroemde Nederlandse illusionist, red.) nog door mijn rug", vertelt Bram. "Toen ik met een dubbele hernia in het ziekenhuis lag, zeiden de dokters dat ik nooit meer vlot zou kunnen rechtstaan. Dat is gelukkig anders uitgedraaid, maar ik besef dat het snel kan gaan. Ik heb al veel meer bereikt dan ik ooit had durven te denken, elke nieuwe show is een bonus."

'Belgium's Got Talent’ om 20.40 uur op VTM.

Vanavond wordt er ook een Golden Buzzer uitgereikt door Koen Wauters en Laura Tesoro. Al zal daar heel wat twijfel rond zijn. Wie zal hem krijgen?