Boze Nadège haalt uit naar Meilandjes na plots ontslag: "Het zijn gevoelloze mensen"

24 juni 2020

17u55

Bron: ANP 0 TV De familie Meiland heeft hun vaste huishoudster Nadège ontslagen. Volgens Nadège, die in het Franse chateau van het gezin werkte, is er afscheid van haar genomen omdat ze “niets deed”, schrijft ze op Facebook.

De huishoudster, die ook te zien was in de populaire SBS6-realityserie, beweert daarnaast dat haar nu oud-werkgevers ongevoelig zijn en dat het er achter de schermen minder gezellig aan toe ging dan op televisie. “Vandaag, 24 juni, ben ik erg teleurgesteld. Ze laten me terug naar huis gaan en verwijten me dat ik niets deed! Ik zei dat ik deel uitmaakte van hun familie.”

Even later plaatst ze een nieuw bericht waarin ze nog harder uithaalt naar de excentrieke familie. “De familie heeft mij niet meer nodig. Het enige positieve is dat ze mijn loon betalen tot aan het einde van mijn contract, dat wil zeggen eind augustus. In tegenstelling tot wat ze zeggen zijn het mensen die geen gevoelens hebben. Je weet niet wat er zich achter gesloten deuren afspeelt.” De Meilandjes reageerden zelf nog niet op de uitlatingen van Nadège.

Inzamelingsactie

Eerder deze maand startte een fan al een inzamelingsactie voor de huishoudster. Die werd opgericht omdat kijkers vreesden dat Nadège werkloos zou zijn als de Meilandjes weer terug naar Nederland verhuizen. Martien en Erica maakten in februari bekend dat ze Frankrijk vaarwel zeggen en in Nederland iets nieuws gaan doen.

