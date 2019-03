Boris Van Severen speelt agent in ‘Studio Tarara’ én BBC-reeks ‘Baptiste’: “Jullie zijn nog niet meteen van me af” IDR

05 maart 2019

00u00 0 TV Wie 'Studio Tarara' volgt, heeft ongetwijfeld Boris Van Severen (29) al opgemerkt. Als politieagent Pascal heeft hij nog geen woord gezegd. De acteur is momenteel ook te zien in de BBC-reeks 'Baptiste', en het toeval wil dat hij daar ook een agent speelt. "Maar daar houdt de vergelijking op, hoor", lacht hij.

Sinds hij in 2016 rockster Davy Coppens vertolkte in de film 'Belgica' gaat het hard voor Boris Van Severen. Na een rol in 'Salamander' én een meer dan geslaagde passage in 'De slimste mens', is hij nu in de VTM-reeks 'Studio Tarara' te zien. "Ik werd gecontacteerd door bedenker Tim Van Aelst. Hij vroeg of ik wilde langskomen om te praten over een rol die hij geschreven had. Ik ben een grote fan van wat productiehuis Shelter maakt, dus was ik er onmiddellijk voor te vinden", vertelt de Gentse acteur. "Maar na een tijdje bleek dat dat personage geschrapt werd. Pech, en ik zat dus zonder werk. (lacht) Gelukkig ontstond even later de rol van politieagent Pascal. Dat was echt iets voor mij."

Mysterieus

Als er één personage is dat het mysteriegehalte van de reeks hoog houdt, dan is het Pascal wel. De agent heeft nog geen woord gezegd, maar zit intussen wel ijverig alle VHS-tapes van de ondervragingen te bekijken. "Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij iets spraakzamer zou zijn, maar ik wilde hem wat... mysterieuzer maken. Of Pascal in één van de volgende afleveringen effectief iets gaat zeggen? Dat ga ik nu nog niet verklappen. Al is dit waarschijnlijk wel de meest stille rol die ik tot nu toe op mijn palmares heb staan."

"Het was echt fijn om hem te mogen spelen, want Pascal weet uiteraard veel meer van de dode dan de andere personages, door al die tapes", gaat Boris verder. "Weet je wat grappig is? Het lijkt alsof ik echt met die videorecorder aan de slag ben, maar dat gebeurde allemaal digitaal. Ik moest gewoon op het juiste moment op het juiste knopje duwen, terwijl iemand anders de beelden afspeelde. Als we dat 'analoog' gedaan hadden, dan was het risico veel groter geweest dat er iets misliep."

Voor Van Severen waren het behoorlijk pittige draaidagen. De acteur was op hetzelfde moment ook bezig met de opnames van 'Baptiste', een BBC-reeks over een vermiste vrouw en een spin-off van het prestigieuze 'The Missing'. Ook 'Black'-revelatie Martha Canga Antonio en Barbara Sarafian doen daarin mee. Die laatste speelt de hoofdrol van Martha Horchner, een Amsterdamse politiechef én de moeder van Boris' personage Niels. "Ook in deze reeks speel ik een agent, maar daar houdt de vergelijking op", lacht Van Severen.

Doorbraak

"Ik kan wel zeggen dat het een erg drukke periode was voor mij, want de reeksen werden tegelijkertijd opgenomen. Als ik een week vrij had bij 'Baptiste', dan haastte ik me naar België voor 'Studio Tarara'. Maar daar wil ik, voor alle duidelijkheid, niet over klagen. Ik vond het een hele eer dat ik op hetzelfde moment aan twee topproducties mocht meewerken. Al was 'Baptiste' in het begin wel wat angstaanjagend. Allez, de sets zijn daar veel groter dan wat ik tot dan toe gewend was. Maar het was leuk hé, daar niet van. (lacht)"

"Of ik nu mijn grote doorbraak beleef? Bwa, zo zie ik dat zelf niet", besluit hij. "Het klopt dat ik nu in twee reeksen te zien ben, en ik heb ook het komende jaar heel wat werk, maar 't is niet dat ik voordien niets deed, hé. Het enige wat ik kan zeggen: jullie zijn nog niet meteen van me af. (lacht)"

'Baptiste' is elke zondagavond op BBC 1 te zien. Wie de reeks liever met ondertitels bekijkt, kan later dit jaar afstemmen op Eén.