Boris, de trouwe viervoeter van Wim Helsen uit 'Winteruur', is overleden: "Het ga je goed" DBJ

23 mei 2018

13u42

Bron: Twitter 532 TV Boris, de trouwe hond van Wim Helsen uit 'Winteruur', is overleden. Canvas meldde het nieuws via Twitter. “Het ga je goed daarboven in de hondenhemel”, schrijft de tv-zender. “Boris van ‘Winteruur’ is niet meer.”

Boris was de trouwe labrador die tijdens 'Winteruur' steevast een dutje deed terwijl de gast van Wim Helsen zijn favoriete tekstfragmentje ten berde bracht. Het literaire programma wordt gemaakt door productiehuis Panenka van Tom Lenaerts. Het programma loopt ondertussen drie seizoenen op Canvas en dit najaar komt er ook een vierde seizoen. Elke dag kijken enkele tienduizenden mensen. Dat is niet zoveel, maar Canvas is er tevreden mee.

Het ga je goed daarboven in de hondenhemel. Boris van #Winteruur is niet meer ❤ 😢#ripboris pic.twitter.com/O6KgLg96Ci Canvas(@ canvastv) link

Ook enkele bekende gezichten uiten hun medeleven op Twitter.

Rust zacht, Boris! We bewaren de mooie herinneringen aan jou in #winteruur. #ripboris pic.twitter.com/bCF2MtoQ6J Hilde Crevits(@ crevits) link

Enkele maanden geleden mocht @Eva_DeRoo nog op de sofa bij Boris van #Winteruur, de trouwe viervoeter naast Wim Helsen. Nu horen we jammer genoeg dat hij overleden is. Slaapzacht, lieve Boris. pic.twitter.com/IadvSQFgow Studio Brussel(@ stubru) link