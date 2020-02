Boodschap van Marco Borsato en ongeziene strijd om Justin in ‘The Voice Kids’ JR

28 februari 2020

00u00 0 TV In de vierde aflevering van 'The Voice Kids' staat de 9-jarige Fie Van Belle uit Merchtem vanavond een grote verrassing te wachten. Vlak voor haar 'blind audition' krijgt ze een videoboodschap van Marco Borsato. "Hij is, samen met Niels Destadsbader, mijn grote idool en ik had 'Hoe het danst' gekozen voor mijn auditie", zegt Fie. Er breekt ook een grote strijd uit tussen de juryleden om de 14-jarige Justin.

De 14-jarige Justin uit Linter zong nog nooit voor een publiek, maar blaast iedereen meteen weg met zijn versie van Lovely van Billie Eilish. Wat volgt is een buitengewone strijd tussen Gers, Laura, Sean en K3, die Justin maar al te graag in hun team willen. Om dat doel te bereiken worden zelfs halsbrekende toeren uitgehaald.

Ook een mooi moment voor de 9-jarige Fie. "Toen ik backstage zat te wachten, kreeg ik een tablet in mijn handen gestopt. Daarop stond een video, waarin Marco me succes wenste. Ik was enorm onder de indruk en vond het een beetje raar dat zo'n bekend iemand dat voor mij deed. Hopelijk ontmoet ik hem nog eens in het echt. Een duet zingen zou geweldig zijn. Al zou ik dan héél zenuwachtig zijn en zou het wel een beetje gênant zijn, mocht ik mijn tekst vergeten."

Of Fie doorstoot naar de volgende ronde, mag ze nog niet verklappen. "Dat vind ik heel moeilijk, want ik kan écht mijn mond niet houden."

'The Voice Kids’, VTM om 20.40 uur