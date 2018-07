Boma nog lang niet beu: we kijken dagelijks 16.438 uur naar 'F.C. De Kampioenen' DBJ

24 juli 2018

11u20

Bron: Telenet 8 TV Uit een onderzoek dat Telenet uitvoerde bij 1.840 families blijkt dat we in 2017 maar liefst zes miljoen uur naar 'F.C. De Kampioenen' keken. Omgerekend zijn dat 16.438 uren per dag.

Eenentwintig televisieseizoenen, een eigen stripreeks en drie bioscoopfilms zijn er al gemaakt rond de bekende voetbalploeg, maar we zijn Doortje, Boma en Néroke nog lang niet beu. Uit cijfers van Telenet blijkt immers dat we jaarlijks 6 miljoen uur kijken naar 'F.C. De Kampioenen', omgerekend zijn dat 16.438 uren per dag. Uitzendingen van 'F.C. De Kampioenen' zorgen vooral voor een familiemoment, want 70% procent van de gezinnen die naar Vlaamse programma's kijkt, doet dat samen. Internationale series daarentegen worden vaker individueel bekeken.

'F.C. De Kampioenen" liep van 1990 tot en met 2011, maar wordt door VRT aan de lopende band herhaald. Wegens het nog steeds groeiende succes werden ook al drie bioscoopfilms uitgebracht. Ook die zorgden voor volle zalen. De vierde - en waarschijnlijk laatste - film van de 'F.C. De Kampioenen' wordt verwacht in 2019.