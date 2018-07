Boma nog lang niet beu: we kijken dagelijks 16.438 uur naar 'F.C. De Kampioenen' + Test je kennis in onze quiz Wat weet jij allemaal nog over Boma, DDT en Pascalleke? Test het in onderstaande quiz DBJ - MVDB

24 juli 2018

15u15

Bron: Telenet 30 TV Uit een onderzoek dat Telenet uitvoerde bij 1.840 families blijkt dat we in 2017 maar liefst zes miljoen uur naar 'F.C. De Kampioenen' keken. Omgerekend zijn dat 16.438 uren per dag.

Eenentwintig televisieseizoenen, een eigen stripreeks en drie bioscoopfilms zijn er al gemaakt rond de bekende voetbalploeg, maar we zijn Doortje, Boma en Néroke nog lang niet beu. Uit cijfers van Telenet blijkt immers dat we jaarlijks 6 miljoen uur kijken naar 'F.C. De Kampioenen', omgerekend zijn dat 16.438 uren per dag. Uitzendingen van 'F.C. De Kampioenen' zorgen vooral voor een familiemoment, want 70% procent van de gezinnen die naar Vlaamse programma's kijkt, doet dat samen. Internationale series daarentegen worden vaker individueel bekeken.

'F.C. De Kampioenen" liep van 1990 tot en met 2011, maar wordt door VRT aan de lopende band herhaald. Wegens het nog steeds groeiende succes werden ook al drie bioscoopfilms uitgebracht. Ook die zorgden voor volle zalen. De vierde - en waarschijnlijk laatste - film van de 'F.C. De Kampioenen' wordt verwacht in 2019.

1. "Wat zou ons ... daarvan zeggen?", jammert Pascale geregeld. De cafébazin kijkt op naar haar rijke zus, die met een notaris is getrouwd. Hoe heet de zus van Pascale?

2. Niels Destadsbader vervoegde de cast in 2010 als Ronald –Ronaldo- Decocq. Hij was de verloren zoon van ...

3. Wie speelde op tv in 18 afleveringen de rol van Saartje, het eigenwijze vriendinnetje van Billieke, de zoon van Doortje en Pico? ( Foto: Billie (Rob Teuwen), Doortje (An Tuts) en Pol (Ben Rottiers)).

4. De derde Kampioenenfilm speelt zich af in:

5. De allereerste aflevering van FC De Kampioenen werd uitgezonden in 1990, hoe heette die?

6. Als Boma destijds naar bar de 'Pussycat' trok, prefereerde hij er het gezelschap van:

7. Wat was volgens een publiekspoll in 2007 de allerbeste aflevering van de tv-serie en werd tien jaar geleden opnieuw uitgezonden als de ‘kampioen der kampioenen’?

8. Toen DDT de tv-serie verliet, begon de neef van Xavier Waterslaeghers met het weinig succesvolle restaurant 'Bij Mij'. Hoe luidde de roepnaam van de kok?

9. Welke rijke manager pokerde in de Pussycat met Boma in de openingsscène van de tweede film ‘F.C. De Kampioenen: Jubilee General!’?

10. De afscheidswoorden in de slotscène van de laatste aflevering van de tv-serie zijn van Boma: ‘Tournée générale, mijn gedacht!’ Maar welke verrassende plotwending gaat daaraan vooraf?