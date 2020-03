Boetes voor "Dagelijkse Kost" en VTM Kids Jr. SDE

06 maart 2020

11u51

Het Eén-programma 'Dagelijkse Kost' en de kinderzender VTM Kids Jr. hebben een boete gekregen van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Dat laat de organisatie weten.

In het programma ‘Dagelijkse Kost’ was het logo van zuivelmerk Pur Natur twee minuten lang duidelijk in beeld te zien, in een aflevering die veertien minuten duurde. Dat was niet in overeenstemming met het Mediadecreet, vindt de VRM. Productplaatsing mag, maar de producten mogen geen overmatige aandacht krijgen. In dit geval was het logo ‘prominent aanwezig', klonk het. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat het programma in prime time werd uitgezonden en dat het een groot aantal kijkers heeft bereikt. Bovendien is ‘Dagelijkse Kost’ al eerder voor een gelijkaardige inbreuk gesanctioneerd. Daarom kreeg Eén een administratieve geldboete van 15.000 euro opgelegd.

In de Standaard reageert woordvoerder Hans Van Goethem op de sanctie: “Wij zitten zeer verveeld met de zaak, want wij springen niet lichtzinnig om met productplaatsing. Samen met het productiehuis waken wij over de productplaatsing en sturen bij waar, volgens ons, nodig. Tegelijk kunnen we de opnamen van Dagelijkse kost geen tien keer stilleggen omdat een nu eenmaal opvallend logo te prominent in beeld dreigt te komen. Tenslotte hoort Jeroen nog altijd met koken bezig zijn en moeten wij een vlot en aangenaam programma draaien.”

Ook VTM Kids Jr. werd beboet. Op 1 december werd tussen 10 en 11 uur voor 16 minuten en 10 seconden aan televisiereclame uitgezonden. Volgens het Mediadecreet mag het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20 procent mag bedragen (12 minuten). Dat de inbreuk in volle sinterklaasperiode werd begaan op een kinderzender bepaalde de ernst van de inbreuk mee. De VRM besloot dan ook een administratieve geldboete van 3.500 euro op te leggen.