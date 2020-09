Boeren uit ‘Boer zkt Vrouw’ overdonderd door speeddates: "Ik ben helemaal de kluts kwijt” TDS

07 september 2020

21u55

Bron: VTM 0

In ‘Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home’ gaan Dina en An voor zes jonge Vlaamse boeren op zoek naar de ware liefde. De boeren kregen samen meer dan 600 brieven, maar een brief, foto of videoboodschap zegt natuurlijk niet alles. En dus verwelkomen Frits, David, Bart en Veerle hun favorieten om te speeddaten. Iedereen heeft zijn koffer bij, want vijf van hen mogen meteen blijven logeren op hun boerderij. En het moet gezegd: de boeren zijn meteen helemaal de kluts kwijt tijdens het speeddaten.

‘Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home’, maandag om 20u40 op VTM.