Boeren Frits en Veerle moeten afscheid nemen in 'Boer zkt Vrouw': "Ik dacht niet dat ik het hier zo moeilijk mee ging hebben"

21 september 2020

21u55 0 TV Vanavond in ‘Boer zkt Vrouw’ vonden er twee keuzemomenten plaats: die van kippenboer Frits en paardenverzorgster Veerle. Elk moeten ze twee personen wegsturen om op die manier meer tijd te kunnen vrijmaken voor de laatste drie kanshebbers.

Veerle heeft het echter moeilijk en koos er verrassend genoeg voor om maar één man weg te sturen: Anthony. Met als gevolg dat ze volgende keer wél twee mannen tegelijkertijd moet laten gaan, in tegenstelling tot de andere boeren. Toch wordt ze emotioneel wanneer Anthony zijn koffer gaat pakken. “Ik dacht niet dat ik het hier zo lastig mee ging hebben”, bekent ze.



Ook Frits moet de knoop doorhakken. Hij stuurt wel degelijk twee dames naar huis: Stefanie en Eline. “Over Eline heb ik heel lang getwijfeld”, bekent Frits. “Maar uiteindelijk heb ik toch besloten om haar naar huis te sturen en met drie dames verder te gaan.” Eline was er het hart van in: “Misschien dat ik het achteraf gezien anders had moeten aanpakken”, zegt ze. “Maar ik ben wel altijd mezelf gebleven en dat vind ik ook belangrijk.



Ondertussen bij boer Tristan gaat het wat stroef tijdens het ontbijt: het gesprek valt stil...



