Exclusief voor abonnees Boer Tristan zorgt voor allereerste 'Boer zkt Man’: “Tuurlijk zitten er veel collega's in de kast” Redactie

09 mei 2020

08u00 0 TV Voor alles is er een eerste keer, ook voor een homoseksuele boer in 'Boer zkt vrouw'. Tristan Swennen (25) uit Oudsbergen zit elke dag op een tractor en zoekt een man. Met veel flair, hoewel de boerenstiel lang gedomineerd werd door blauwe kielen, machogedrag en de wetten van de natuur. "Tuurlijk zitten er veel boeren in de kast, zeker als ze werken in een familiebedrijf. Als pa of ma hun geaardheid niet aanvaardt, zorgt dat continu voor spanning of vallen ze zonder werk."



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mijn restaurant'? Daar had je al in het eerste seizoen het lesbische koppel Yanaïka en Stephanie. 'Blind getrouwd'? Daar maakten we recent kennis met Christophe en Nick. Maar op een boer was het dus wachten tot het dertiende seizoen. Tristan, moderne landbouwer met een nostalgisch hoge kuif, werd in precoronatijd ingeschreven door twee kameraden, voor "een lief van mijn eigen leeftijd, met een zacht karakter, maar toch pittig genoeg om mij af en toe terug te fluiten".

Kandidaten mogen zich straks aanmelden, maar hoe dat deze zomer zal lopen - als de opnames normaal gezien starten - kan niemand voorspellen. "Met corona zal dat niet makkelijk worden", denkt Tristan. "Kan je op een veilige manier speeddates houden? En hoe gaan we mekaar nadien beter leren kennen? Dit programma moet het hebben van een beetje romantiek: twee mensen die samen op de tractor zitten of picknicken in het hoge gras, dicht bijeen. Enfin, we zullen de voorschriften volgen die dan gelden. En laten we niet te ver vooruitlopen: eerst moeten er überhaupt geïnteresseerde mannen zijn, hé..."

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen