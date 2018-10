Boer Manu over zijn ‘seksistische’ opmerkingen: “Dat heb ik niet zo bedoeld” MV

27 oktober 2018

08u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Het was met pijn in z’n hart, dat hebben we duidelijk kunnen zien. Maar boer Manu (53) moest afscheid nemen van één van z’n vrouwen. En het werd Rita (51). “ Ik vond dat een vreselijk moeilijke beslissing”, zegt Manu. In Tv Familie laat hij deze week zijn hart spreken.

“Rita, Christine of Hilde. Wie zou mijn erf moeten verlaten? Erg, hoor... Bovendien zijn ze alle drie in feite hetzelfde type. En ze ook écht vrouwen naar mijn hart”, zucht Manu. “Zo lief en vriendelijk. En ook aantrekkelijk. Maar ja, ik moest een keuze maken, spijtig genoeg. En dan word ik emotioneel, zoals je op tv hebt gezien.”

Jij hebt het er ook moeite mee om iemand teleur te stellen, is het dat niet vooral?

Dat heeft het extra lastig gemaakt, da’s waar. Ook in ‘t dagelijkse leven gun ik mensen altijd alles. Zeker als het gaat om zaken die uit het hart komen.

Heeft het overlijden van je vrouw enkele jaren geleden jou gevoeliger gemaakt?

Ja. Sindsdien reageer ik anders op bepaalde situaties en dingen die gebeuren. De dood van Jennifer... Dat was een enorm zware klap, dat kan je je niet voorstellen. En het komt geregeld voor dat iets mij aan Jennifer doet denken, en dat er herinneringen naar boven komen. Ik krijg daar dan tranen van in m'n ogen. Dat is normaal, denk ik.

Kan jij in alle eerlijkheid zeggen waarom je Rita naar huis hebt gestuurd?

Wel, euh... Eigenlijk is het simpel: mijn gevoelens voor Christine en Hilde waren sterker. Het is niet zo dat er iets verkeerd is met Rita, helemaal niet! We hadden wel degelijk een klik. Maar hét gevoel was er niet. De dag voor ik iemand moest aanduiden, wist ik in m'n binnenste al dat het Rita zou worden.

Toch hebben jullie een raakvlak. Jullie verloren allebei op jonge leeftijd je moeder.

Dat is zo. Daarover hebben we ook een mooi gesprek gehad. Maar op basis van je verleden kan je geen toekomst bouwen.

Jij was dus zeker van je besluit. Maar aan Rita’s kant waren er wél diepere gevoelens.

Ja... Ik heb daar met haar enkele keren over gesproken, ook wanneer de camera’s niet draaiden. En dan vertelde ze mij dat ze prille verliefdheid voelde kriebelen. Helaas voor haar was dat niet wederzijds. Een heel sympathieke vrouw, daar niet van. Ik ben trouwens blij dat er tussen ons vieren een vriendschapsband was. Ook Christine en Hilde zagen Rita niet graag vertrekken.

Ja, zij waren heel emotioneel.

Absoluut. Maar die tranen... Dat was ook van opluchting, omdat ze mochten blijven. Want je weet niet wat die dames zich allemaal inbeelden. Welke scenario’s ze in hun hoofd hebben.

Jullie konden in ieder geval moeilijk met z’n vieren blijven samenwonen, wat jij zelf had voorgesteld.

Allez, ik zou daar geen probleem van gemaakt hebben. Maar de dames zagen dat precies toch niet echt zitten. (lacht) Logisch, ‘t is de bedoeling dat ik aan het einde één vrouw overhoud.

Heb jij iets gemerkt van rivaliteit of jaloezie tussen de dames?

Op tv is daar zo goed als geen sprake van, hé. Maar pas op, ook al konden ze het heel goed met elkaar vinden, toch was er wel, euh...

Een onderhuidse concurrentiestrijd?

Zoiets, ja. Al is het woord ‘strijd’ ietsje overdreven. Op bepaalde momenten kon ik enige onderlinge spanning gewaarworden, dat wel. Maar ze konden dat goed wegsteken. Gelukkig was ‘t allemaal niet van die aard dat het tot bitchfights is gekomen, hoor. (lacht) 

Jij vindt fysiek contact wel fijn, hé? We zagen jou bijvoorbeeld gemorste wijn van Hildes blote been likken.

Goh ja, da’s een spelletje, hé. Om elkaar wat beter leren kennen, en gewoon omdat het plezant is. Het mag er al eens wat losser aan toe gaan, toch? Ik zou in ieder geval nooit echt te ver gaan, zo ben ik niet. Maar ‘t is wel aangenaam om zo’n dame eens van dichtbij te voelen.

Blijkbaar vinden sommige kijkers jouw opmerkingen bij momenten ook nogal seksistisch. Als je het over ‘die lekkere vrouwtjes’ hebt, bijvoorbeeld.

Ja, naar ‘t schijnt is dat zo. Ik snap dat niet goed. Ik vind zelf dat ik helemaal niet seksistisch ben. Ik heb heel veel respect voor vrouwen. Oké, ik kan al eens een beetje stout uit de hoek komen. Maar zonder het minste spoor van foute bedoelingen. Verder dan wat plagen en spelen, ga ik niet. En trouwens: de dames op mijn boerderij hebben daar niets op tegen. Integendeel, ze vinden het leuk als ik zogezegd ondeugend ben en hen eens vastpak. We zijn ook geen tieners meer, hé.

Christine en Hilde blijven nu over. Wie wordt de uiteindelijke ‘winnares’?

Moeilijk... Christine heeft op dit moment in het programma mijn voorkeur. Maar ook mijn gevoel naar Hilde toe, is aan het groeien. Het wordt sowieso een interessante ontknoping, hoor! 

Wat zegt Rita?

Rita is dus als eerste bij boer Manu moeten vertrekken. En dat kwam voor haar als een totale verrassing. “Ik had er geen idéé van dat Manu mij zou aanduiden”, zegt ze. “Ja, ik geef eerlijk toe dat ik toch wel serieus teleurgesteld was... Niet alleen voor Manu zelf. Je stapt in dat avontuur, je leert mensen kennen en blijft uiteindelijk met een hecht groepje over. Dan is een afscheid altijd zwaar.”

Rita liet haar emoties dan ook de vrije loop. “Manu had nooit laten blijken dat hij met mij de minste klik had of zo”, vertelt ze. “Ik had ook niet de indruk dat hij een bepaalde voorkeur had. Hij behandelde mij, Hilde en Christine op dezelfde manier. Zo voelde ik het toch aan.”

En de reden waarom juist Rita naar huis moest? “Daar bleef hij vaag over”, zegt ze. “Maar kom, ik had er geen slecht gevoel bij. Manu moést kiezen, willen of niet. Ik vind hem een zeer aangename man, en hij heeft volgens mij de juiste normen en waarden. Dat was ook datgene wat mij het meeste in hem aantrok. Het ging er vaak wat losser aan toe, ook op fysiek vlak. Aanrakingen en zo. Dat vond ik wel fijn. Ik ben zelf trouwens ook zo, ik pak mensen nogal rap vast. Hij is er in mijn ogen dus zeker niet óver gegaan. Ik wens hem en de vrouw die hij zal kiezen hoe dan ook het allerbeste toe. Zelf zie ik wel wat de toekomst brengt. Hopelijk word ik ooit heel gelukkig met een man.”