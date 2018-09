Boer Jitse weet wat hij wil: "Geen meisjes met schmink en hoge hakken" MV

19 september 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 TV Jitse (22) is het buitenbeentje in ‘Boer Zkt. Vrouw’. Hij woont met zijn ouders en broer Yme al meer dan de helft van z’n leven in Mjåvatn, een onooglijk dorpje in Noorwegen, in the middle of nowhere. "Ik was elf toen m’n vader en moeder alles achterlieten om een compleet nieuwe start te nemen", zegt Jitse in het weekblad TV-Familie.

Waarom deden ze dat?

Ze waren van mening dat ze in België een te routineus leven leidden en dat de maatschappij hen te veel druk oplegde. Mama vond ook dat we te weinig tijd met elkaar konden doorbrengen. Zij was het die op het idee kwam om met z’n allen te verhuizen naar Noorwegen, om daar ergens in die uitgestrekte bossen te gaan wonen. Ik had daar als kind weinig tegen in te brengen. Niets, eigenlijk. (lachje)

Hoe was het om je tienerjaren door te brengen in een heel mooie maar desolate streek?

Ik stelde me daar weinig vragen bij. Wat moest, moest. Alleen sprak ik geen Engels en Noors, dus op school was dat voor mij een enorme aanpassing. Maar na een jaar konden m’n broer en ik al goed onze plan trekken in ’t Noors. En mijn ouders heb ik veel beter leren kennen. In België zag ik mijn vader eigenlijk weinig. 

Jouw ouders kregen na verloop van tijd geen heimwee?

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN