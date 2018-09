Boer Jitse treurt niet omdat één van z’n dames afhaakt: "Ik had toch al spijt dat ik voor Siska had gekozen" Jan Ruysbergh

25 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Verliefd geworden op een andere man, en dus reist Siska niet met boer Jitse (22) mee naar Noorwegen. Een onverwachte wending waar Jitse zo zijn bedenkingen bij heeft, zo laat hij weten in Dag Allamaal. Al blijkt Siska’s vroegtijdige exit hem niet echt ongelegen te komen.

Eindigen met een anticlimax heet dat dan. In de jongste aflevering van ‘Boer Zkt. Vrouw’ moest Dina Tersago boer Jitse (22) beteuterd vertellen dat Siska, één van zijn drie favoriete briefschrijfsters, voortijdig afhaakte omdat ze intussen gevoelens had gekregen voor iemand anders in België. En dat ze dus níet met Marlies en Christy mee naar Noorwegen zou afreizen.

Een serieuze domper, Jitse.

Och, beter dat ik nu te weten kwam dat ze in België een relatie was ­begonnen met een andere jongen. Ik was niet van plan dat meisje én haar vriend naar hier te laten komen. (lachje)

Was je niet teleurgesteld?

Bah nee. Ik vond het niet helemaal rechtvaardig. Maar dat gebeurt hé, dat je niet bij elkaar past. Ik heb er vrede mee. Ik was toch al sterk aan het twijfelen tussen Siska en Emily. Ik had er zelfs al een beetje spijt van dat ik Emily niet gekozen had van in het begin. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen rechtzetten en dat ze Siska’s plaats heeft ingenomen.

Waarom heb je niet meteen voor Emily gekozen?

Ik vond dat ze even goed bij mij paste als Siska, maar het leeftijdverschil deed me twijfelen. Emily is 27 en dus vijf jaar ouder dan ik.

Dat valt toch nog mee.

Ja, ze is nog niet met pensioen, dus… (lacht)

Bij de opnamen van de speeddates viel het op dat jij niet ter plekke bleef logeren, omdat je rust en stilte wou. Waarom is dat zo belangrijk?

Ik hou niet van drukte eigenlijk. Ik was niet bang voor de vrouwen, maar van al die camera’s. Zo’n realityprogramma brengt toch wel druk mee. Ik moest even weg van de ­camera’s om me te kunnen ontspannen. Eigenlijk had ik toegezegd voor de fun, maar het werd serieuzer en serieuzer.

Aanvankelijk kwam je wat verlegen over.

Maar in het dagelijks leven ben ik dat niet. Dat vind ik zelf toch. Hoe meer volk, hoe meer vreugd. Ik heb graag mensen rond mij, maar liefst zonder stress, en in de natuur.

Dan zit je goed in Noorwegen.

Ja, de lucht is er veel gezonder en in de bossen kom je echt tot rust.

Je ouders verhuisden naar ginder toen je tien was. Dat was toch aanpassen?

Ja, mijn broer Yme en ik kenden de taal ook niet. In België hadden we weliswaar een grote tuin en was ik veel in de natuur, maar hier is die vrijheid toch nog veel groter. Eerst was dat een beetje overweldigend, maar na een jaar ben je dat gewend. Eens je van die vrijheid hebt geproefd, wil je niet meer terug. Een kanariepietje krijg je ook niet meer in zijn kooi eens het eruit is.

Hoe is het contact nog met je ouders?

Ze wonen bij mij. Ze hebben ook nog een ander huis en dus gaan ze een beetje over en weer. Het zijn mijn beste kameraden.

Maar nu is het tijd voor een vrouw. Liefst een Vlaamse.

Niet per se. Maar met de Noorse meisjes gaat het wat moeilijker. Die cultuur is anders. Ze zijn minder hartelijk en warm. Handjes vasthouden en kusjes geven op straat gebeurt hier niet. En ik hou juist heel erg van knuffelen.

Je start met je broer een therapeutische zorgboerderij op. Leg eens uit.

Ik ben psychotherapeut van opleiding en volg een opleiding economie. Ik run hier in Mjavatri geen boerderij met dieren, ’t is eigenlijk een boomkwekerij. Maar bomen kweken is niet honderd procent mijn ding. Dus kreeg ik het idee om een carefarmte starten waar mensen aan de prestatiedruk van de maatschappij kunnen ontsnappen. Hier kan je tot jezelf komen, daarna ga je het leven anders zien.

Staan je drie uitverkorenen daar ook voor open?

Ik heb de indruk van wel. Maar ik mag nog niets verklappen.

Tot slot: je draagt vaak een pet die weggelopen lijkt uit ‘De Witte Van Zichem’.

Al vanaf ik kan lopen heb ik zo’n pet op. Ik heb er verschillende. Het is zo’n beetje mijn handelsmerk geworden.

Je onderstreept er je ietwat aparte ­persoonlijkheid mee?

Ik ben honderd procent doorsnee. Ik ben de enige normale, al die anderen zijn speciaal! (lachje)