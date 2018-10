Boer Jitse nu ook al in de steek gelaten door Christy: "Ze wist toch op voorhand dat het doel een relatie was?" Redactie

Dubbele pech voor boer Jitse (22) uit 'Boer Zkt. Vrouw'. Nadat Siska zelfs niet naar Noorwegen afreisde, besliste deze week Christy (20) om naar huis terug te keren. 'Ik heb nooit gevoelens gehad voor Jitse', bekent zij nu.

Toen Siska, één van de drie uitverkorenen van zorgboer Jitse, niet naar hem toe reisde omdat zij verliefd was geworden op een andere man, werd zij last minute vervangen door Emily (27). En zo had Jitse opnieuw drie meisjes om uit te kiezen. Tot Christy deze week besliste om het programma op eigen initiatief te verlaten. Nog vóór het eerste keuzemoment, dus.

"Het ging mij toch allemaal te snel. Eerlijk? Ik was nog niet klaar voor een relatie," klinkt het bij Christy. "Om nu al te bepalen wat ik ga doen met de rest van m’n leven... Nee, daar is het nog te vroeg voor. Bovendien had ik geen gevoelens voor Jitse. Dan houdt het op, hé."

Geschrokken

Boven Jitses erf klonk een donderslag bij heldere hemel, want de zorgboer had het vroegtijdige vertrek van Christy helemaal niet zien aankomen. "Ik ben geschrokken toen ze mij vertelde dat ze wegging", zegt hij . "Ze is hier maar één volledige dag geweest, en we hebben niet eens diepgaand kunnen praten. Laat staan dat we de kans hadden om elkaar echt beter te leren kennen. En dan al beslissen dat ze weg wilde..."

"Ze zegt dat ze niet klaar was voor een relatie, maar dat wist ze toch op voorhand? Vóór je ergens aan begint, moet je daar goed over nadenken. Dat heeft ze niet gedaan, en dat vind ik heel spijtig. Anders had ik een ander meisje kunnen laten komen, iemand die het wel een kans had willen geven om elkaar beter te leren kennen. "

Het is al de tweede keer dat één van de meisje hem laat zitten. "Misschien heb ik wel de verkeerde keuzes gemaakt. Ik had ook niet genoeg tijd om te kiezen. Eigenlijk was er niet genoeg tijd om elkaar beter te leren kennen. Noch in België, noch in Noorwegen."