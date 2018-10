Boer Jitse kiest voluit voor Emily: “Maar ik wil nog een paar jaar wachten voor ik in het huwelijksbootje stap” CD

22 oktober 2018

21u56

Bron: Story 0 TV Complete verrassing maandagavond in ‘Boer Zkt Vrouw – De Wereld Rond’. Niet enkel Manu (53), die Rita (51) naar huis stuurde, hakte een knoop door. Jitse (22) maakte, vroeger dan gepland, al zijn definitieve keuze. Hij gaat voluit voor Emily (27) en stuurt Marlies wandelen. “Marlies kan een goede vriendin worden, maar nooit mijn lief”, zegt hij in Story.

Eerlijk zijn over je gevoelens: het is een belangrijke wijsheid in de liefde. En daar weet boer Jitse uit Noorwegen alles over. Nog voor het volgende keuzemoment wil hij volop voor Emily gaan en moet Marlies haar koffers pakken. “Van mijn kant waren er geen gevoelens, en dat wilde ik ook eerlijk tegen haar zeggen. Open kaart spelen. Marlies zou een goede vriendin kunnen zijn, maar dat is niet het opzet van het programma. Ik zoek een lief, hé.”

En ook zij had geen gevoelens voor jou.

“Klopt. Het is dan ook een beslissing die we samen genomen hebben. Als Marlies wel gevoelens voor mij had, dan wilde ik er nog weleens over nadenken en zou ik ook niet zo snel mijn keuze hebben gemaakt. Maar nu had ik zoiets van: ik wil mijn tijd niet verspillen aan iemand terwijl ik weet dat het toch niets wordt. Of haar valse hoop geven. En dus vonden we het allebei beter dat ze naar huis zou gaan.”

