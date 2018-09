Boer Jeroen uit ‘Boer zkt Vrouw’ is smoorverliefd: "Severien is de ware" MV/WN

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Allez, dat niemand dat meisje ooit gezegd heeft hoe mooi ze is. Zijn Belgen blind, of wat?" Al van bij zijn eerste ontmoeting met Severien is boer Jeroen (29) stapelverliefd. "Ik zag het hele ‘huisje-tuintje- kindje’-plaatje voor mij!", vertelt hij in Dag Allemaal.

Jeroen zorgde tijdens de speeddates voor spannende momenten toen hij op het laatste ogenblik Ine uitkoos om mee op groepsdate te gaan, en niet Nathalie, die prompt in tranen uitbarstte. Wie toen al zeker was van haar plekje in Jeroens top vijf, was Severien. De Oost-Vlaamse stal bij hun eerste ontmoeting zijn hart. "Ik heb het gevoel dat Severien mijn droomvrouw is", aldus Jeroen. "Ze heeft zo’n mooi lichaam, zo’n mooie lach. Allez, dat niemand dat meisje ooit gezegd heeft hoe mooi ze is. Zijn Belgen blind, of wat?" Ook Severien was enthousiast. "Ik wilde het uitschreeuwen, maar tegelijk moest het nog even bezinken", zei ze.

Kriebels

Negen jaar was Jeroen toen zijn ouders hun melkveebedrijf in Eeklo verruilden voor een boerderij met 1.200 koeien in Duitsland. Nu runt hij die met zijn zus Eline. "Ik klop lange dagen. Daardoor mis ik veel", zegt hij.

Zo is ’t lastig om een lief te vinden.

"(knikt) Ik wil niet eindigen zoals m’n ouders. Hun huwelijk heeft het harde werk niet overleefd. Zeven jaar geleden zijn ze gescheiden."

Ben je al lang single?

"Van mijn 18de tot m’n 25ste was ik samen met een verpleegster. Daarna heb ik er serieus op los geflirt. Elk weekend een ander lief, je kent dat wel. (lacht) Nu verlang ik naar iets standvastigs."

Hoe ziet jouw ideale vrouw eruit?

"Ik ben niet echt op zoek naar een vrouw die op de boerderij wil werken. Ik hou werk en privé liever gescheiden. Ze mag knap en sportief zijn, en liefst kleiner dan ik. Een vrouw met wie ik kan uitpakken."

En die vind je niet in Duitsland?

"Ik denk dat Vlaamse vrouwen meer begrip hebben voor de landbouwers. De Duitse versie van ‘Boer zkt Vrouw’ is meer uitlachtelevisie dan iets anders. Dat zegt genoeg, vind ik."

In de eerste aflevering schoot ­Cupido meteen raak.

"Ik stond te trillen op m’n benen toen ik Severien zag. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Ik had haar trouwens al zien staan in een hoekje, maar ik dacht dat zij voor een andere boer aanschoof. Want zo’n knap ding zou toch nooit in mijn rij staan..."

Maar dat bleek wel zo.

"Ja, daar stond ik dan met m’n klamme handjes. Op dat ­moment begon het ook te ­kriebelen in mijn buik. Er was meteen aantrekkingskracht tussen ons. Ik zag het hele ‘huisje-tuintje-boompje-kindje’-plaatje al voor mij. En na de speeddates ben ik er nog meer van overtuigd dat zij de ware is. Al wil ik de andere vrouwen zeker ook een kans geven."

