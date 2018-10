Boer Jeroen: "Types die met de gevoelens van een man spelen en nadien zijn hart breken, daar heb ik een hekel aan" CD

11 oktober 2018

06u00

Bron: Story 1 TV Melkveehouder Jeroen (27) heeft zijn hart verloren aan Duitsland, nu hoopt hij via 'Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond' de liefde te vinden. Bij voorkeur bij een zelfstandige vrouw die niet onzeker is over haar uiterlijk. Hoog tijd dus om Jeroen aan acht korte vragen te onderwerpen.

1. Wat is het meest bijzondere cadeau dat je ooit van een ex-lief kreeg?

"Een fotocollage van mij terwijl ik op het land aan het werk ben met mijn machines. De fotograaf was een professional. Die kader hangt nog altijd omhoog in mijn living. Toen ik het kreeg voor mijn verjaardag, was ik helemaal verrast."

2. Wie heeft jouw voorkeur: Dina Tersago of An Lemmens?

"Dan kies ik toch voor Dina. Niet alleen omdat ze heel natuurlijk is in de omgang, ze is ook knap, vriendelijk en altijd bereid om te luisteren. Ik ben blij dat Dina mij door dit onvergetelijke 'Boer zkt Vrouw'-avontuur heeft geleid."

3. Wat is het grootste misverstand dat over de boerenstiel bestaat?

"Dat een boer 'dom' is. Maar wij zijn veearts, mecanicien en natuurwetenschapper in één. De mensen hebben alsmaar minder begrip voor onze stiel en ook de media hangen vaak geen al te positief beeld van ons op. Jammer!"

4. Wat vind je een afknapper bij vrouwen?

"Vrouwen die voortdurend klagen over hun uiterlijk, maar ook vrouwen die blindelings hun partner volgen. Types die met de gevoelens van een man spelen en nadien zijn hart breken, daar heb ik een hekel aan."

5. Waarom verkies je een Belgisch meisje boven een Duitse?

"Ik heb het idee dat Belgische vrouwen misschien een beetje meer begrip hebben voor de boerenstiel. Maar als ik verliefd zou worden op een Afrikaanse, dan is dat ook goed. Het moet gewoon klikken. Ik kan me alleen niet voorstellen dat ik ooit nog terug naar België verhuis. In Duitsland ligt mijn bedrijf én toekomst."

6. Wat brengt je helemaal tot rust?

"Vakantie in een ander land. Hoe verder weg, hoe beter. Vakantie is het mooiste wat je met geld kunt kopen, vind ik. Het maakt je niet armer, maar rijker: al die indrukken uit andere landen neem je je hele leven mee."

7. Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

"Dat ik beter met de gsm kan werken. Ik bel veel, vooral over het werk, maar ik schrijf niet graag. Berichtjes versturen of WhatsApp gebruiken voelt bijna als horror voor mij (lacht). Aan mijn uiterlijk zou ik niets veranderen. Ik ben wie ik ben."

8. Je ouders zijn gescheiden. Heeft dat je kijk op de liefde veranderd?

"Ik geloof nog steeds in eeuwige liefde, daar heeft de scheiding van mijn ouders niets aan veranderd. Maar voor mij en mijn zus was dat geen fijne periode. Het heeft me wel doen inzien dat het leven meer is dan alleen maar werken."