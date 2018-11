Boer Jeroen breekt na Severien nu ook met zijn nieuwe vriendin: “Maar Kimberly reageerde wél volwassen” WN

20 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Ongeloof tijdens de slotaflevering van ‘Boer Zkt. Vrouw’. Boer Jeroen verscheen níet met z’n ‘coup de foudre’ Severien, maar wel met z’n nieuwe vriendin Kimberly aan z’n arm. Al blijkt nu, een week later, dat ook hun sprookje alweer voorbij is. “Ik ben nooit écht verliefd geweest”, vertelt Jeroen in Dag Allemaal.

Verliep de breuk met Severien niet helemaal volgens het boekje, dan gingen Jeroen en Kimberly wel in goede verstandhouding uit elkaar. “Wij zijn nog vrienden en bellen elkaar zelfs nog af en toe”, zegt Jeroen. “Maar de afstand maakte onze relatie echt moeilijk. En om heel eerlijk te zijn: ik had Kimberly echt graag, dat wel, maar eerder als goeie vrienden. Van echte verliefdheid was geen sprake.”

Exact de reden waarom het ook met Severien is misgelopen...

Euh, wij hebben inderdaad bijna ’t zelfde gesprek gehad.

Hoe reageerde Kimberly toen jij het uitmaakte?

Toen ze vorige week bij mij in Duitsland was, hebben we daar rustig over gepraat en zij heeft dat goed opgenomen. Zij begreep dat een relatie nu geen toekomst heeft.

Je liet op tv al verstaan dat het moeilijk zou worden.

Ja, maar wij zijn in goeie verstandhouding uit elkaar gegaan. Ik heb haar gezegd dat ik zeker iets met haar ga drinken als ik de volgende keer in België ben. Misschien groeien wij in de toekomst weer naar elkaar toe, maar op dit moment lukt het niet.

Met Kimberly heb je dus wél nog contact, maar niet met Severien. Wat is het grote verschil?

Dat Kimberly een heel volwassen meisje is. Als je met haar over zo’n thema praat, staat ze daarvoor open en blokt ze dat niet meteen af. Severien was meer gesloten. Ze zei tegen mij dat ze het begreep, maar achteraf ging ze me zwartmaken bij andere mensen. Zo heeft ze ook naar Kimberly gebeld.

Waarom?

Om ‘samen hun verdriet te verwerken’. Maar Kimberly hééft geen verdriet, wij hebben nog een goed contact. Ik vind het laf van Severien dat ze mij nu in een slecht daglicht tracht te stellen bij Kimberly.

Heb jij veel reacties gekregen op de ontknoping van ‘Boer Zkt. Vrouw’?

Ja, via de sociale media. Van mensen die het leuk vonden om mijn avontuur te volgen, maar er waren er ook die mij een rotzak vinden door wat ik Severien heb aangedaan. Vreemd dat zij zomaar oordelen over mensen die ze enkel van tv kennen, maar dat hoort er waarschijnlijk bij.