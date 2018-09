Boer Jan uit 'Boer zkt Vrouw' moest meer dan 750 vrouwen teleurstellen: "Ik heb me heel erg schuldig ­gevoeld" Michael Vanderleyden

15 september 2018

Bron: TV FAMILIE 0 TV Dé knapperd in ‘Boer Zkt. Vrouw’ dit seizoen? Ah, dat is ongetwijfeld de breedgeschouderde Jan (30). Sinds negen jaar is hij cowboy/boer in Australië. En intussen heeft hij al die tijd op dé grote liefde gewacht. Tevergeefs... Daar probeert hij nu dus verandering in te brengen. In Tv Familie laat de populaire boer deze week zijn hart spreken.

Maar liefst 789 geïnteresseerde dames schreven speciaal voor Jan naar VTM, in de hoop geselecteerd te worden voor ‘Boer Zkt. Vrouw’. Zóveel brieven voor een kandidaat: het is een record in de ­geschiedenis van het programma!

En van die 789 vrouwen mocht jij er maar tien uitkiezen. Hoe begin je daar in godsnaam aan?

Ja, dat was de moeite, het heeft enkele uren in beslag genomen. Ik wilde elke dame een eerlijke kans geven. Daarom dat ik niet ­alleen op het uiterlijk ben afgegaan. Ik heb ­effectief elke letter gelezen die ze mij hebben geschreven. Ja, dat wilde ik absoluut doen.

Je had dus eigenlijk pech dat zoveel ­vrouwen voor jou hadden gekozen.

Want ik heb aan die brieven inderdaad serieus mijn bezigheid gehad. Maar pech kan je dat niet noemen, hé. Integendeel! Dat zóveel vrouwen interesse in mij hebben... Nee, dat had ik écht nooit verwacht.

Je hebt meer dan 750 vrouwen moeten teleurstellen.

Ja, dat vond ik erg. ’k Heb me schuldig ­gevoeld. Maar ik kan moeilijk met een hele ­harem naar Australië trekken. Ik móest een keuze maken. Een coup de foudre, zoals bij boer Jeroen en Severien, heb ik trouwens niet gehad. Voor mij was het moment met die massa dames gewoon veel te overweldigend.

Met tien dames ging jij op speeddate. Had je toen het gevoel dat één van hen de ware zou kunnen zijn?

Kijk, ik ben vrij nuchter in dit verhaal gestapt. ’k Wist dat het moeilijk zou worden om in zo’n korte tijd iemand beter te leren kennen. Tijdens die speeddates ging de ene babbel al wat vlotter dan de andere, maar van beginnende gevoelens was geen sprake. Daar was ik sowieso te nerveus voor. Maar ik had wel een klik met bepaalde dames. Zodoende was ik er snel zeker van met welke vijf ik op groepsdate zou gaan.

Word jij doorgaans makkelijk verliefd?

Mmm, dat kan bij mij een tijdje duren. Ik kan niet verliefd worden voor ik iemand goed ken.

Je zou denken dat het een aantrekkelijke man als jij geen moeite kost om vrouwen te leren kennen...

In Australië heb ik wel wat dates gehad, maar niks serieus. Het is daar ook heel moeilijk om een lief te vinden. Want veel jonge vrouwen trekken weg naar de stad, terwijl ik ver op de buiten woon.

En de cowgirls bij jou in de buurt?

Die zijn bijna allemaal al bezet. Bovendien ben ik niet echt een player die initiatief neemt. Ik vind dat zoiets van beide kanten moet komen.

Heb je nooit een datingapp ­uitgeprobeerd?

Oh nee, zulke dingen... Da’s niks voor mij. Ik zou me ook nooit ­inschrijven bij een relatiebureau of zo. Dat lijkt me allemaal zo ­onnatuurlijk, snap je.

Maar ‘Boer Zkt. Vrouw’ zag jij dus wél zitten?

Wel, toen het productiehuis me hiervoor contacteerde, heb ik eerlijk gezegd serieus getwijfeld of ik dit wel zou doen. Want met mijn kop op tv komen, is eigenlijk niet zo mijn ding. Maar pas op, ik heb geen spijt, zeker niet.

Nu weet jij tenminste wat jouw waarde is op de liefdesmarkt. En die is niet min. Jij bent hot!

(lachend) Kom, niet overdrijven, hé. Sommige vrouwen die mij hadden geschreven, leken trouwens meer geïnteresseerd in een leven in Australië dan in mij. Maar de meeste dames was het echt wel om mij te doen. En dat vond ik.... ráár. Ik vraag me af wat ze in godsnaam zien in een ­gewone gast als ik.

Tja, in de tweede oproepaflevering zagen we jou je hemd uittrekken om vervolgens een kreek in te duiken. 

(tikje gegeneerd) Goh ja, ik kan toch moeilijk met m’n kleren aan gaan zwemmen. Dat werd mooi in beeld gebracht, het zag er knap uit. Maar ik blijf toch maar een simpele jongen die naar ­Australië is gereisd om z’n droom na te ­jagen. Ik wilde als kind al boer of cowboy worden, en nu ben ik het allebei!

Jij bent een bescheiden kerel.

Welja. Ik voel me absolúút niet ‘the man’. Ik ben ook helemaal niet bezig met mijn uiterlijk. Als ik buitenkom, zie ik er graag verzorgd uit, ja. Maar ’t is dus niet zo dat ik me voor ‘Boer Zkt. Vrouw’ anders ben gaan kleden. Dat zou trouwens niet slim zijn, je anders voordoen dan je bent.

Want dan val je vroeg of laat toch door de mand.

Inderdaad. En ’t zou ook niet eerlijk zijn tegenover de dames van het programma. Dit is geen ‘Temptation Island’ waarin iedereen een rolletje speelt.

Zou jij, nu je al wat tv-ervaring hebt, misschien overwegen om daar eens aan deel te nemen?

Aan ‘Temptation Island’? Nooit van m’n leven. Allez, wat voor een idee is dat nu!

Fysiek zou jij in elk geval een goeie verleider zijn. Hoeveel uren per week breng jij in de fitness door?

Euh, géén. Ik vind trouwens helemaal niet dat ik momenteel zo fit ben. In Australië ben ik zelfs maar een mager manneke. Maar ja, wij boeren hebben nu eenmaal een fysiek zware job. Ik heb ook een tijdje rugby ­gespeeld, maar door knieproblemen ben ik daar helaas mee moeten stoppen.

Verwacht jij van een vrouw dat ze in vorm is?

Ze moet zéker niet elke dag naar de gym. Maar een beetje sportief zijn kan nooit kwaad. Ik zie sporten ook gewoon als een sociale bezigheid. Och, eigenlijk stel ik niet zoveel eisen aan een partner, hoor. Ik verwacht van een vrouw ook niet dat ze meteen mee op de tractor springt. Maar ’t zou fijn zijn als ze al eens meehelpt. Verder hou ik van vrouwen die nuchter in het leven staan. En een stevige dosis pit: ook heel tof.

En ze beschikt liefst over mama-skils, toch?

Welja, als ze kinderen wil: gráág. Ik zie onze kleintjes al op een pony ons landgoed

verkennen... Maar bon, dat zijn toekomstdromen. Eerst zien dat ik dé vrouw vind, hé... Of me dat in ‘Boer Zkt. Vrouw’ zal ­lukken? Blijven kijken en dan weet je het! (lachje)