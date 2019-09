Boer Gerard kreeg slechts dertien brieven: “Ik had het al een beetje zien aankomen...” MVO

17 september 2019

06u00 0 TV een brievenselectie voor boer Gerard (44). Omdat hij slechts ‘een overzichtelijk aantal’ brieven had gekregen, werd de formule noodgedwongen aangepast. ‘Ach, ik zit gewoon in een moeilijke leeftijdscategorie’, zegt Gerard.

Natuurlijk vroeg Gerard zich af wat er aan de hand was toen hij meteen op speeddate mocht. ‘Maar ja, zo was ik er meteen vanaf en had ik veel minder stress dan de andere boeren’, vertelt hij. ‘Daarbij, één brief kan genoeg zijn, hé. Op voorwaarde dat het de juiste is.’

Had jij er dan niet meer verwacht?

Misschien wel, ja. Anderzijds... Ik ben 44, da’s een moeilijke leeftijdscategorie. De meeste mensen hebben hun leven dan al opgebouwd. Ik had het dus een beetje zien aankomen.

Boer Etienne is nochtans nóg tien jaar ouder dan jij, en hij kreeg bijna tweehonderd brieven.

Als ik tien jaar ouder was geweest, had ik er wellicht ook meer gekregen. De vrouwen die mij schreven, hebben meestal nog jonge kinderen. Om dan te verhuizen naar het buitenland, dat is niet zo evident. Als je oudere kinderen hebt die al een eigen leven hebben opgebouwd, is dat makkelijker.

Oost-Duitsland is ook niet zo’n sexy bestemming, misschien.

Dat speelt volgens mij totaal niet mee. Iedere boer heeft zichzelf uitgebreid kunnen voorstellen, en vrouwen kiezen voor de man - of mannen voor de vrouw in het geval van Marianne - die hen het meest aanspreekt. En of die boer nu in Kaapverdië, Alaska of Bulgarije woont: ze moeten sowieso naar het buitenland verhuizen, hé.

Waarom doe jij eigenlijk mee aan ‘Boer Zkt. Vrouw’?

Ik heb de voorbije jaren wel wat relaties gehad, maar die zijn allemaal stukgelopen. Misschien werkt het met een Vlaamse vrouw wél, omdat we dezelfde achtergrond delen.

Is er een groot verschil tussen Vlaamse en Duitse vrouwen?

Ze hebben toch een andere mentaliteit. Vroeger, toen Oost-Duitsland nog onder communistisch bewind stond, zorgde de staat voor iedereen. Na de val van de Muur werd het ineens ieder voor zich. Die ingesteldheid heerst hier nog altijd. De mensen zijn gesloten, en het duurt lang voor je iemands vertrouwen wint. Een duurzame relatie uitbouwen is dus niet evident.

En dan is er ook nog de taalbarrière.

Ja. Als je ‘schoonouders’ een vreemd accent horen, denken ze al snel: ‘Da’s geen echte Duitser’, en dan duurt het een hele tijd voordat ze je niet meer als een buitenstaander beschouwen.

In de oproepaflevering vertelde je dat jij te veel werkt. Liep het daarom al zo vaak mis in de liefde?

Als boer moet ik 24 uur per dag klaar staan voor mijn koeien. Er zijn veel vrouwen die dat weten, maar weinig die het aanvaarden. Na verloop van tijd loopt het altijd mis. Maar de vrouwen die mij nu hebben geschreven, hebben gezien dat ik mijn werk met hart en ziel doe. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat ik deze keer wél de juiste vrouw zal tegenkomen.