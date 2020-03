Boer Gerard en Marijke uit ‘Boer zkt vrouw’ zijn geen koppel meer LOV

25 maart 2020

06u58

Bron: Nieuwsblad 2 TV ‘Boer zkt vrouw’ eindigde met een verrassing van formaat: boer Gerard (43) en Marijke (42) waren verliefd. Zo waren ze zowat het enige succesverhaal uit het seizoen. In december vierde het koppel nog samen kerst, maar intussen zijn de twee uit elkaar, lieten ze weten aan het Nieuwsblad.

Gerard en Marijke kozen niet voor een traditionele liefdesband. “Het heeft geen zin om in Duitsland te zitten verpieteren als Gerard zoveel werkt. Want ja, ’t is niet zo dat hij níets meer gaat doen op z’n boerderij, hé. Ach, wij willen gewoon de léuke momenten met elkaar delen”, vertelde Marijke nog in Dag Allemaal. “Ik heb vóór Gerard zeven jaar een latrelatie gehad met een Zweedse man, en dat werkte prima voor mij. Tot die man wilde trouwen, en dus elke dag bij mij zijn. Maar dat zag ik niet zitten. In een latrelatie zie je elkaar minder, maar áls je elkaar ziet, is het altijd feest.”

Helaas slaagde het koppel er niet in om voldoende contact te houden. “Onze relatie is een stille dood gestorven. Het contact verwaterde almaar meer en we zijn te verschillend. Maar ik wens hem alle geluk toe”, liet Marijke weten aan Het Nieuwsblad.

Bekijk ook deze video: