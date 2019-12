Boer Gerard en Marijke kiezen voor een latrelatie: “Het heeft geen zin om in Duitsland te zitten verpieteren als Gerard zoveel werkt” Redactie

03 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 6 TV Cupido leek in ‘Boer Zkt. Vrouw’ al z’n pijlen te hebben gemist. Maar Marijke (42) was dan toch getroffen. Terug in België kon ze boer Gerard (43) niet vergeten. Ze bleven contact houden, en een diepgaand gesprek onder vier ogen deed de waakvlam opflakkeren. Gerard en Marijke kiezen evenwel niet voor een traditionele liefdesband: “In een latrelatie is ’t altijd feest, hé!”

‘Boer Zkt. Vrouw - De Wereld Rond’ zit er weer op. In tegenstelling tot vorig jaar - toen Manu en Hilde én Jan en Romina voor elkaar kozen - heeft het programma nu slechts één ­koppel voortgebracht. Een liefdesverhaal dat niemand had zien aankomen bovendien. Eerste afvaller Peggy stelde onomwonden dat “boer Gerard alleen iemand zocht om het huishouden te doen”, en door zijn stuurse gedrag op de boerderij joeg hij eerst Daphné en later ook Marijke weg. Eerder had hij ook al het minste brieven van alle boeren gekregen, slechts dertien in totaal. Alleen al daarop afgaand, leek de kans op een happy end in Duitsland relatief klein.

“Maar kijk, er hoeft maar één juiste tussen te zitten”, vertelt een stralende Marijke, bij wie Gerard lang na de laatste draaidag in juli nu dus toch nog de liefde heeft gevonden. “Eens de opnamen waren afgelopen, hadden we veel tijd om na te denken”, gaat Marijke verder. “Ik dacht vooral terug aan de periode vóór m’n verblijf op Gerards boerderij. Ik keek er toen heel erg naar uit om hem beter te leren kennen. Elke dag zat ik met m’n hoofd in Duitsland en droomde ik van een toekomst samen.”

Bezoek in Gent

“Een relatie zag ik op dat moment niet zitten, maar ik wilde op z’n minst vrienden blijven. We stuurden elkaar dus geregeld berichtjes, en ongeveer een maand na de opnamen is Gerard naar Gent gekomen voor een goed gesprek. De gevoelens die ik vóór de week op zijn boerderij had gekoesterd, kwamen toen langzaam maar zeker terug. Want ik was echt wel naar Duitsland vertrokken om zijn hart te veroveren. Vraag het aan de twee andere dames: ik heb meer dan eens gezegd dat ik ervoor wou gaan. Gerard is helemaal mijn type.”

De twee werden nog niet meteen een koppel tijdens die reünie. “Er is nog heel wat tijd overheen gegaan. Intussen bleven we wel contact houden via de sociale media. Half oktober zijn we dan samen naar een feest bij zijn ouders gegaan, en toen gleed er af en toe al eens een handje onder de tafel. (lachje) Helemaal op het einde van de avond hebben we gekust, en omdat het al laat was, is Gerard dan bij mij in Gent blijven logeren.”

Verhuizen naar Duitsland zit er echter nog niet in. “Het heeft geen zin om in Duitsland te zitten verpieteren als Gerard zoveel werkt. Want ja, ’t is niet zo dat hij níets meer gaat doen op z’n boerderij, hé. Ach, wij willen gewoon de léuke momenten met elkaar delen. Ik heb vóór Gerard zeven jaar een latrelatie gehad met een Zweedse man, en dat werkte prima voor mij. Tot die man wilde trouwen, en dus elke dag bij mij zijn. Maar dat zag ik niet zitten. In een latrelatie zie je elkaar minder, maar áls je elkaar ziet, is het altijd feest.”