Boer Gerard en Marijke eindigen dan toch als koppel: "Gevoelens kwamen langzaam maar zeker terug"

29 november 2019

00u00 0 TV Onverwachte liefde in 'Boer zkt vrouw: De wereld rond'. Nadat Cupido een heel seizoen zijn pijlen miste, leek er gisteren dan toch één goed terechtgekomen. Boer Gerard en Marijke werden na de afleveringen een stel. "Door haar besef ik nu dat er meer is dan werken alleen. Zij heeft een ander mens van mij gemaakt."

Tijdens het programma was ze met stille trom en stukgeslagen dromen uit Duitsland vertrokken. De lieve boer die Marijke had leren kennen tijdens de speeddate bleek - eens op zijn boerderij - een norse bruut te zijn. Nochtans was Marijke met amoureuze plannen naar Duitsland vertrokken. "Ik was echt naar daar gereisd om Gerards hart te veroveren. Hij is helemaal mijn type", zei ze aan vriendinnen.

