Boer Frits uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ maakte zwaar ongeval mee: “Mijn zenuwen waren geraakt, mijn spieren gescheurd, botten verbrijzeld”

TV

“Toen hij terugkwam van Vilvoorde op de dag dat ze de brieven hadden gelezen, straalde hij helemaal”. Aan het woord is Christiane (53), de mama van kippenboer Frits Stevens (23) uit ‘ Boer zkt. Vrouw ’. Zij werkt sinds het overlijden van haar man dag in dag uit samen met haar zoon. In een dubbelgesprek vertellen de twee over de ideale vrouw voor Frits, de spanningen in hun relatie na de dood van zijn vader en het zware ongeval dat hem overkwam. “Ik heb vijf maanden in het ziekenhuis gelegen.”