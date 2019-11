Boer Etienne zag zijn favoriet vertrekken: “En toch schrijf ik Sabine nog niet af...” Wim Nijsten

20 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Onverwachte wendingen in ‘Boer Zkt. Vrouw’ deze week. Stephan (33) stuurde ‘kloon’ Aline (37) naar huis. En op Kaapverdië vroeg Sabine (42) dan weer zélf om te mogen vertrekken. “Ik had nog kunnen proberen om haar bij mij te houden”, vertelt boer Etienne (55) in Dag Allemaal, “maar dan was er gegarandeerd iets gebroken tussen ons.”

Het vroegtijdige en zelfgekozen vertrek van Sabine in ‘Boer Zkt. Vrouw’ doet menig wenkbrauw fronsen. Zij leek de meeste kans te maken om Etiennes ultieme uitverkorene te worden. “Ik voelde al enkele dagen dat Sabine wat afwezig was”, vertelt Etienne ons. “Ze was aan het wegkwijnen. Dat had niks met mij te maken, maar met de druk die het programma met zich meebrengt en de voor haar te rustige omgeving. Het had echt weinig zin dat Sabine nog langer op Kaapverdië was gebleven, want dan was er zeker iets gebroken tussen ons. Het was een grotere daad van liefde om te zeggen: ‘Ga maar’, dan hemel en aarde te bewegen om haar bij mij te houden. Ik respecteer Sabines keuze. Wij zijn goede vrienden geworden, en je weet nooit wat daar nog uit kan groeien. Ik heb haar dus nog niet afgeschreven. Maar bon, ik ga nu in de eerste plaats alle kansen ­geven aan Rebecca. Wij ­hebben nu tijd met ons ­tweeën, dus wie weet...”

Gevoelens on hold

“De eerste dagen dat wij op Kaapverdië waren, had ik een goed gevoel bij dat land”, zegt Sabine. “Maar we ­hebben onze tijd toen vooral op de boerderij van Etienne doorgebracht. Pas na enkele dagen ontdekte ik dat het dorpje waar hij woont mij veel te rustig was”

En dat woog sterker door dan jouw gevoelens voor Etienne?

Je kan iemand wel beter leren kennen, en het kan allemaal heel tof zijn, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om op termijn permanent naar ginder te verhuizen. Dus heb ik mijn gevoelens voor Etienne on hold gezet toen ik besefte dat ik in Kaapverdië nooit zou ­kunnen aarden.

