Boer Bjorn koos Evelyn boven Jolien: “Ik hoef hem niet per se nog eens terug te zien” MV

31 oktober 2018

06u00

Bron: Tv Familie 0 TV Nadat boer Bjorn (28) eerder al Lore naar huis stuurde, was het nu de beurt aan de Oost-Vlaamse Jolien (22). Al heeft het niet veel gescheeld of ze was in Canada mogen blijven. Maar het is dus de Limburgse rechtenstudente Evelyn (28) die van Bjorn fantastisch nieuws kreeg.

“Tot een dag vóór ik de beslissing moest nemen, was ik nog serieus aan het twijfelen tussen Evelyn en Jolien. Dat was dus eigenlijk vanaf de eliminatie van Lore”, zegt Bjorn in Tv Familie. “Maar ik besefte in mijn hart en mijn hoofd wel dat Evelyn degene zou zijn die voor de volle 100% mijjn goesting is, zie je. Bij wie ik het meest op dezelfde golflengte zit. Bij Jolien was dat gevoel toch anders.”

Waarom precies?

Goh ja, zoiets is moeilijk uit te leggen, hé... Het was hoe dan ook een moeilijke beslissing. Ik kende beide dames uiteindelijk nog maar enkele dagen. In zo’n korte tijd is het gewoon lastig om iemand echt goed te leren kennen.

Laat staan diepe gevoelens te krijgen.

Ja, voilà. Daar was bij mij toen geen sprake van. Het enige wat ik dacht was: wie zou het beste bij mijn ‘personality’ passen? En dan kwam ik telkens tot de conclusie dat het Evelyn zou zijn. Bij haar had ik uiteindelijk toch het beste gevoel van de drie.

Maar een welbpaalde situatie of een opmerking van één van hen moet toch de doorslag hebben gegeven?

Welja, eigenlijk wel een beetje. Ik vond bijvoorbeeld dat Jolien na het vertrek van Lore nogal stil was geworden. Introvert, zeg maar. En ik ben toch meer ‘outgoing‘, begrijp je. Ik stap rap op andere mensen af, ik ben een sociale gast. En op dat vlak zijn waren Jolien en ik toch echt wel tegenpolen. Allez, ik had haar wel graag, hoor. Absoluut. Maar de klik met Evelyn was de laatste paar dagen gewoon een stuk beter. Op vriendschappelijk vlak, dan.

Wat trekt jou in feite zo aan in Evelyn, behalve die ‘klik’?

Net als Jolien is zij een blondine. Maar eigenlijk heeft dat er weinig mee te maken. Het zou maar erg zijn als ik op de haarkleur zou afgaan! (lachje) Het uiterlijk is zeker niet het belangrijkste voor mij. Het gaat mij om de persoonlijkheid, hoe iemand in elkaar zit. En ja Evelyn past van de drie vrouwen het best bij mij. Ze is wat losser, ze staat op een plezante manier in het leven.

Heb jij daardoor misschien toch iets meer moeite gedaan voor Evelyn dan voor Jolien?

Ik denk van niet. Ik heb hen ieder evenveel aandacht gegeven en een even grote kans om het waar te maken, zal ik maar zeggen. Maar mijn conversaties met Evelyn waren toch wel vlotter en makkelijker dan die met Jolien.

Maar of zij diegene is met wie jij de rest van je leven zal doorbrengen...

Dat zal inderdaad nog moeten blijken. Het is nog te vroeg om daar al uitspraken over te doen. Het enige wat ik weet, is dat we ons goed voelen bij elkaar en dat we het plezant hebben. En de toekomst... We zien wel. Ik snap dat mensen nu willen weten of we samen zullen blijven. Maar hey, ik kan nu toch nog niet weten zij ‘the one’ is. En ik vermoed dat Evelyn daar hetzelfde over denkt.

Bye Bye, Jolien

Jolien is dus moeten vertrekken. “Ach, ik had het ergens wel verwacht, naargelang ik de klik tussen Bjorn en Evelyn goed kon zien”, zegt ze in het weekblad. “Toen we met z’n tweeën overbleven, merkte ik dat Bjorn zijn aandacht vaker naar Evelyn richtte. De klik tussen ons was er sowieso al niet. Van gevoelens was er dus ook geen sprake. Ik vind Bjorn wel een joviale en vriendelijke kerel, maar ik heb hem voldoende leren kennen om te weten dat het niet zou gewerkt hebben tussen ons.”

Volgens Jolien was het niet mogelijk om met Bjorn over gevoelens te praten: “Ik ben bovendien zelf nogal introvert en zal vrijwel nooit over mijn zieleroerselen praten. Bjorn nog eens terugzien? Dat hoeft voor mij niet per se. Ik ben gelukkig met hoe het allemaal gelopen is. Het was een avontuur om niet te vergeten, maar of ik opnieuw zou meedoen? Mmm, nee. Trouwens, ik heb iemand leren kennen. Heel fijn; ja. Maar het is te vroeg om er al mee naar buiten te komen.”